Prasa o decyzji ministra zdrowia: Wywołał fatalny chaos

Zdaniem dziennika „Frankfurter Allgemiene Zeitung": „krótkowzroczne działania podejmowane w złym momencie, jak obecnie w przypadku limitowania szczepionki BioNTech, są mało pomocne”. Oczywiście, że szczepienia przypominające szczepionką Moderny mają sens, ale trzeba to uświadomić ludziom i nie dawać im poczucia, że otrzymują szczepionkę „drugiego gatunku” na krótko przed upływem terminu jej ważności. „W ten sposób nie buduje się zaufania, ale jeszcze większą dezaprobatę” – stwierdza dziennik i dodaje, że „jest to o wiele bardziej szkodliwe w centrum społeczeństwa niż na jego marginesach, które już dawno zostały zaprzepaszczone”.

„Zamiast wspierać walkę z koronawirusem, politycy, tacy jak (minister zdrowia) Spahn podkopują ją” – pisze „Rhein-Zeitung”. Dziennik stwierdza, że jest to „nieostrożne i niewybaczalne” w obliczu wielu ofiar śmiertelnych. Teraz, gdy wraz z zakończeniem sytuacji epidemicznej koalicja SPD, Zielonych i FDP zrezygnowała z najważniejszych instrumentów kryzysowych przeciwko koronawirusowi (czego również domagał się wcześniej Spahn) i wprowadziła jako nowy punkt odniesienia zbyt mało wiarygodny wskaźnik hospitalizacji, wiele osób prawdopodobnie od dawna przeczuwa, do czego to wszystko doprowadzi. „Do ponownego lockdownu przed Bożym Narodzeniem i groźby obowiązkowych szczepień na wiosnę - jak w Austrii - ze wszystkimi związanymi z tym zawirowaniami społecznymi” - czytamy.

„Pod dostatkiem szczepionek dla wszystkich? Właściwie tak” – uważa dziennik „Neue Osnabruecker Zeitung”. Jednak minister zdrowia Jens Spahn, wprowadzając limit zamówień na BioNTech dla gabinetów lekarskich, wywołał fatalny chaos. „Gdyż tak bardzo ważna szybka akcja szczepienna znów może się nie powieść”. Dla osób powyżej 30. roku życiaszczepionki Moderny czy BioNTech są tak samo bezpieczne i skuteczne, ale nikt nie zwrócił na to uwagi. „Po raz kolejny fatalna komunikacja sprawia, że walka z koronawirusem jest tak niepotrzebnie trudna” - konstatuje dziennik.

Gazeta „Nuernberger Nachrichten" wskazuje, że „Spahn miałby wszelkie powody, by prosić o wybaczenie”. Zalicza do nich zamknięcie centrów szczepień w obliczu czwartej fali pandemii, zakończenie stanu epidemicznego i racjonowanie szczepionki BioNTech. I choć nie każda błędna decyzja jest wyłącznie dziełem Spahna, to „politykowi CDU udał się nie lada wyczyn, bo zawiódł nie na początku pandemii, ale po półtora roku, kiedy wiadomo już było, jak walczyć z koronawirusem” - czytamy.

W podobnym tonie komentuje „Mittelbayerische Zeitung" stwierdzając, że „planowanym ograniczeniem szczepionki firm BioNTech/Pfizer obecny minister zdrowia spowodował katastrofę komunikacyjną”. Jak stwierdza dalej komentator, „w obecnej, niezwykle dramatycznej sytuacji pandemicznej”, kiedy liczy się każde szczepienie przeciwko wirusowi, minister chce ograniczyć dostawy wyprodukowanej w Niemczech i wysoko cenionej szczepionki mRNA do lekarzy i ośrodków szczepień. Zdaniem komentatora „Spahn w ostatnich dniach swojej kadencji staje się zdezorientowanym zarządcą kraju”.

