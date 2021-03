Prasa o certyfikatach szczepionkowych: „Wolność to podstawowe prawo“

„Komisja Europejska ponagla, by państwa członkowskie ułatwiły podróżowanie ze świadectwem szczepienia. Jednocześnie za wszelką cenę chce zapobiec, by stał się on warunkiem przekraczania granicy. To jest sprzeczność. I będzie tych sprzeczności o wiele więcej” – pisze ekonomiczny dziennik „Handelsblatt”. „Jak tylko kina, puby czy koncerty będą dostępne dla zaszczepionych, będą protesty tych, którzy nie są mile widziani. Rząd federalny i rządy krajów związkowych mogłyby na to odpowiedzieć dotowaniem testów, aby osoby niezaszczepione mogły korzystać z tych samych praw”.

Według regionalnego dziennika „Mitteldeutsche Zeitung" debata na temat ochrony danych może opóźnić szybkie wprowadzenie cyfrowych certyfikatów szczepień. „Systemy krajowe w UE muszą być ze sobą zgodne. Oznacza to jednak, że my, Niemcy, będziemy musieli pogodzić się z udostępnianiem danych dotyczących koronawirusa urzędom innych krajów, prywatnym firmom, takim jak linie lotnicze. To pierwsze jest konieczne, aby zapobiec przestępczemu wykorzystaniu świadectw. O drugim muszą ludzie sami zdecydować, kiedy chcą podróżować samolotem” – czytamy.

Dziennik z Nadrenii-Palatynatu „Rhein-Zeitung" zauważa, że po ponad roku pandemii i ostrych ograniczeń naszych praw podstawowych, wszyscy tęsknimy za wolnością. „Żeby było jasne: wolność nie jest luksusem rozpieszczonych obywateli UE, tylko zapisanym w konstytucji prawem podstawowym. Jeśli odzyskamy to odpowiedzialnie dzięki unijnemu cyfrowemu certyfikatowi szczepień UE – to do dzieła, i szybko!”. Zdaniem komentatora niezrozumiałe jest pod tym względem wahanie kanclerz Angeli Merkel, która mówi, że zbyt mało osób miało do tej pory okazję się zaszczepić. „Jednak każdy zaszczepiony nie stanowi już wysokiego ryzyka zakażenia. Dlaczego zatem musi dalej cierpieć z powodu zbiorowego dylematu? Każdy, kto odzyska trochę normalności, jest też dla innych obietnicą lepszych czasów. To powinno być przewodnią zasadą działań politycznych”.

Również regionalny dziennik „Nordwest-Zeitung" pisze, że prawo do opuszczenia kraju nie jest łaską, udzielaną lub nie, przez państwo. „To naturalne prawo podstawowe każdej jednostki. Jeśli państwo ogranicza to prawo, to musi mieć dobre powody. Kiedy te powody przestają istnieć, jednostka musi odzyskać swoje podstawowe prawa, i to natychmiast. Ponieważ prawo do swobodnego przemieszczania się jest prawem indywidualnym, nierówne szanse szczepień nie mają racji bytu, jeśli ktoś chce uodpornionym nadal odmawiać korzystania z ich praw podstawowych. Skoro jedna osoba nie potrafi pływać, to dlaczego wszyscy mają mieć zakaz wstępu na plażę? To staroświecki kolektywizm”.