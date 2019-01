Prasa o branży opiekuńczej: socjalna zapaść

Dziennik „Westfalische Nachrichten” stwierdza: „Reforma przy pomocy nagłej operacji jest próbą utrzymania przy życiu pacjentów oraz sektora opieki zdrowotnej. Czy się ona uda, jest to w obliczu zaawansowanej choroby wątpliwe. Zbyt długo ignorowano symptomy, by teraz przy pomocy jednej terapii doprowadzić do cudownego uzdrowienia. O tym jak ważny jest to temat, świadczy fakt, że trzech ministrów jednocześnie zajęło się szukaniem rozwiązań. Czy uzdrowi to pacjenta, czy obniży tylko przejściowo gorączkę - okaże się w przyszłości”.

„Berliner Morgenpost” pisze: „W roku 2019 wystarczy rzucić okiem na przedszkola, szkoły i placówki opieki zdrowotnej, by zauważyć, że Niemcy uległy zużyciu i to właśnie tam, gdzie powinna być demonstrowana zamożność społeczeństwa. W przypadku osób najmłodszych, chorych i starszych grozi socjalna zapaść i to nie od wczoraj. Brak nauczycieli? W ostatnich latach to stały temat. Brak przedszkolanek? To przewidywalna katastrofa dla milionów młodych pracujących rodziców. Niedostatek personelu w sektorze opieki zdrowotnej to etyczne niepowodzenie. Co teraz? Potrzeba widocznych i odczuwalnych sukcesów. Byłoby dobrze, gdyby personel opiekuńczy miał na końcu więcej pieniędzy w portfelu i więcej kolegów na oddziałach”.

„Stuttgarter Zeitung” konstatuje: „Mimo, że w ubiegłych latach w branżę opiekuńczą wpompowano dodatkowe miliardy euro, wszędzie powstaje wrażenie, że starych skazuje się na beznadzieję, jeśli tylko muszą iść do domu opieki. To karykatura i policzek dla tych, którzy wykonują tam porządnie dzień w dzień swoją pracę”.

Zdaniem dziennika „Rhein-Zeitung” „ostatecznie chodzi przede wszystkim o apele i obietnice. Decydującym będzie to, czy więcej młodych ludzi zdecyduje się na pracę w branży opiekuńczej. A przy tym wysokość zarobków odgrywa na tym zmniejszającym się rynku pracy coraz ważniejszą rolę. Jednak to nie powinno prowadzić do dalszego wzrostu kosztów własnych rodzin. Opieka jest zadaniem ogólnospołecznym. Silniejsze dofinansowanie z podatków oraz połączenie prywatnego i ustawowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego nie mogą być już tematem tabu. Jeszcze ważniejsze jest jednak udzielenie większego wsparcia osobom, które wykonują wyczerpującą pracę w opiece domowej”.