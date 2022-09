Prasa: Nikt nie powinien oczekiwać nagłego cudu po decyzji EBC

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” przypomina o wzroście stóp procentowych o 0,75 pkt. proc. i stawia pytanie, czy inflacja teraz zniknie. Gazeta przytacza przykład Wielkiej Brytanii i doświadczeń tego kraju, które pokazują, że w obecnej sytuacji inflacja może nadal znacząco rosnąć, nawet jeśli stopy procentowe są podnoszone. Opiniotwórczy dziennik ocenia jednak, że mimo to decyzja Europejskiego Banku Centralnego (EBC) jest słuszna. „Jego zadaniem nie jest uprawianie polityki gospodarczej w celu uniknięcia recesji w strefie euro albo ratowanie wysoko zadłużonych europejskich państw, by uchronić je przed skutkami ich własnej polityki budżetowej w postaci rosnących odsetek na pożyczki państwowe. „Celem, na którym powinna się teraz skoncentrować, jest stabilność poziomu cen”. W opinii gazety EBC czekał jednak zbyt długo, by zareagować na inflację, ponieważ ją zbagatelizował i sądził, że jest jedynie przejściowa.

W opinii „Sueddeutsche Zeitung” czołowi europejscy politycy skupiający się na pieniądzach znaleźli się w fatalnym położeniu, ponieważ niszczą obecnie jedyny kapitał, jaki posiada bank centralny: nie złoto, nie pieniądze, a zaufanie. „To, że ludzie dziś przyjmują kolorowe banknoty, kiedy sobie wzajemnie coś sprzedają, działa tylko dlatego, że wszyscy zaangażowani liczą na to, że bank centralny zagwarantuje wartość tego wątłego kawałka papieru. „Jeśli to zaufanie zostanie utracone, utracone zostanie wszystko”.

„Leipziger Volkszeitung” sugeruje, że EBC potrzebuje teraz „nowej pokory” i podkreśla, że nawet tak potężna instytucja, jaką jest EBC, nie jest w stanie przekroczyć podstawowych zasad ekonomicznych. Przypomina, że nikt nigdy nie pokonał kryzysu finansowego jedynie poprzez drukowanie nowych banknotów. Dziennik z Lipska uważa także, że EBC powinien szybciej dostosowywać się do obecnych kryzysów i dodaje, że spoglądanie wstecz na serie danych z czasów, kiedy wszystko było dobrze, nie pomaga nikomu. Równocześnie jednak europejska polityka musi dostrzegać odpowiedzialność, którą sama ponosi. „Przez lata bardzo wygodnie było wszelakie problemy rozwiązywać za pomocą większej ilości pieniędzy z EBC. W międzyczasie szczególnie ci, którzy chcieli w ten sposób pomóc społecznie słabym powinni byli wyciągnąć wnioski”. Gazeta konkluduje, że nikt nie jest bardziej zależny od pewnych pieniędzy w kieszeni niż zwykły człowiek, który nie posiada majątku.

Z kolei „Wiesbadener Kurier” uważa, że nikt nie powinien oczekiwać nagłego cudu po decyzji EBC, czyli tego, że ceny znów szybko spadną. Gazeta podkreśla, że kryzys energetyczny, który jest wynikiem rosyjskiego ataku na Ukrainę nie może być rozwiązany za pomocą polityki pieniężnej. Zdaniem dziennika podwyżka stóp procentowych jest jednak logiczna, bo chociażby rosnąca różnica wobec stóp procentowych USA wymagała reakcji.