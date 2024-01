Prasa o Trumpie: „Dla jego rywali sprawy wyglądają źle”

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” zaznacza: „Donald Trump jest żywym dowodem na to, że z drugiego miejsca w stanie Iowa (w prawyborach w 2016 roku – red.) można stać się kandydatem Republikanów na prezydenta. Ale Ron DeSantis i Nikki Haley nie powinni się tym pocieszać. W przeciwieństwie do nich, w 2016 roku Trump nie walczył z faworytem, który zdobył ponad połowę wszystkich głosów. Według sondaży wyborczych tym razem Donald Trump miał przewagę wśród wszystkich: zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, wśród robotników, jak i osób z wyższym wykształceniem, we wszystkich grupach wiekowych powyżej 30 lat. To bezprecedensowy powrót. (...) Około dwóch trzecich wszystkich uczestników prawyborów w Iowa uważa Bidena za nielegalnego prezydenta i nie miałoby nic przeciwko głosowaniu na Trumpa w listopadzie, nawet gdyby był wtedy skazanym przestępcą.”

„Stuttgarter Zeitung” ostrzega: „W Niemczech nie ma jeszcze żadnego Trumpa. Ale sposób, w jaki AfD, partia w dużym stopniu skrajnie prawicowa i gardząca demokracją, odnosi coraz większe sukcesy, jest niepokojący. Lokalni politycy, działający na swoim terenie, już teraz są narażeni na nienawiść i przemoc. Co prawda Niemcy są jeszcze dalekie od skrajnych form podziałów społecznych, które utrzymują się w USA, ale istnieją sygnały ostrzegawcze, że niektóre sprawy mogą przybrać zły obrót. Partie demokratyczne i społeczeństwo obywatelskie muszą ze sobą współpracować, aby temu zapobiec. Odważnie, ale także z mądrym planem politycznym.”

„Rhein-Zeitung” z Koblencji zastanawia się: „Jaka jest największa zaleta, którą Republikanie widzą w notorycznym kłamcy Trumpie? Ośmiu na dziesięciu z nich mówi, że Trump walczy o ludzi takich, jak oni. To wstrząsająca rzeczywistość płynąca ze stanu Iowa, która zmieniła Nikki Haley, Rona DeSantisa i Viveka Ramaswamy'ego w kandydatów pozbawionych szans na wygraną. Ale nikt nie powinien wstrzymywać oddechu. Trump przekonał Republikanów, że to on byłby dla nich najlepszym wyborem i dlatego występuje publicznie niczym urzędujący prezydent. Daje mu to ogromną przewagę w prawyborach swojej partii. Co będzie później, to już inna sprawa. Zwycięzcy prawyborów w stanie Iowa z Partii Republikańskie rzadko wchodzą do Białego Domu.”

„Mitteldeutsche Zeitung” z Halle przypomina: „Po porażce cztery lata temu Trump podżegał do próby zamachu stanu. Postawiono mu za to cztery zarzuty kryminalne. Jego retoryka otwarcie posługuje się faszystowskimi stereotypami. Mimo to jego poparcie w Partii Republikańskiej w stanie Iowa wzrosło w ciągu roku do ponad 50 procent. Za to dla jego rywali sprawy wyglądają źle. Ron DeSantis, będący wielką nadzieją dla swoich zwolenników, słabnie od miesięcy i nie ma realnych szans na zdobycie większości głosów delegatów. Niedawny wzlot byłej ambasador USA przy ONZ, Nikki Haley, został gwałtownie wyhamowany. Po wieczorze wyborczym w stanie Iowa należy trzeźwo przyznać: Partia Republikańska całkowicie poddała się Trumpowi.”

Zdaniem „Suedwest Presse” z Ulm: "Zwycięski przemarsz Trumpa przez prawybory w stanie Iowa dowodzi, że najprawdopodobniej będą one tylko formalnością, a właściwa walka o prezydenturę będzie musiała zostać stoczona jesienią z urzędującym prezydentem Joe Bidenem. Była ambasador USA przy ONZ Nikki Haley może jeszcze stać się promyczkiem nadziei dzięki jednemu lub dwóm zwycięstwom etapowym. Jednak trudno sobie wyobrazić jakąś zasadniczą zmianę, zwłaszcza wśród konserwatywnego elektoratu, który prawdopodobnie zadecyduje o wstępnym wyniku wyborów w tzw. 'superwtorek'.”

