Prasa o gospodarce Niemiec: „Rozsądnie jest rozłożyć ryzyko”

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisze: „Kanclerz przynajmniej podkreślił w Nigerii znaczenie współpracy gospodarczej, którą można rozszerzyć. Oprócz gazu płynnego, ponownie odegrał rolę temat wodoru, podobnie jak podczas jego poprzednich podróży. Plany koalicji rządowej dotyczące budowy gospodarki neutralnej dla klimatu wymagają tak dużych ilości tego nośnika energii, że nie da się go wyprodukować w samych Niemczech. Jeśli ponownie ma tu powstać zależność od zagranicy, rozsądnie jest rozłożyć ryzyko (nie tylko w Afryce), czyli nie polegać na jednym dużym dostawcy, jak to miało miejsce w przypadku gazu ziemnego z Rosji. Nie jest jednak pewne, czy Nigeria, która w dużym stopniu żyje z ropy i gazu, wejdzie w ten biznes.”

„Stuttgarter Zeitung” zaznacza: „Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę kanclerz uczynił z poprawy kontaktów z krajami globalnego Południa kluczowy element swojej polityki zagranicznej. Kryje się za tym proste, ale bardzo ważne przeświadczenie: nie jest wcale rzeczą oczywistą, że kraje te podzielają zachodni pogląd na wojnę w Ukrainie. Albo na to, co dzieje się obecnie na Bliskim Wschodzie. Jest to kwestia, o którą należy wytrwale zabiegać. Niemcy i UE muszą zaoferować krajom afrykańskim, azjatyckim i południowoamerykańskim rozmowy na poziomie równoprawnych partnerów, jeśli chcą utrzymać na dłuższą metę swoje wpływy w wielobiegunowym świecie. Nigeria liczy 230 milionów mieszkańców; do 2050 roku będzie ich prawdopodobnie 450 milionów. Dałoby to jej trzecie miejsce po Indiach i Chinach. Dlatego kraj ten, podobnie jak, miejmy nadzieję, wiele innych państw afrykańskich, powinien być dobrym i wiarygodnym partnerem dla Niemiec i Europy; zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym.”

„Koelner Stadt-Anzeiger” zauważa: „W okresie jesiennej szarości jest przynajmniej jeden promyk nadziei: czas wysokich stóp inflacji wydaje się dobiegać końca. Zaskakująco silny spadek inflacji do 3,8 procent to dobra wiadomość. Niższe stopy inflacji oznaczają, że Europejski Bank Centralny nie będzie musiał dalej podnosić stóp procentowych. W perspektywie średnio- i długoterminowej może to otworzyć pole do ponownego zwrotu w polityce stóp procentowych, co z kolei może dać gospodarce tak bardzo jej potrzebny impuls. Droga do tego może być jeszcze długa. Ale przynajmniej już ją widać.”

Zdaniem „Nordbayerischer Kurier” z Bayreuth: „Ważne filary gospodarki, jak branża budowlana, uginają się pod ciężarem wyższych stóp procentowych, ale zaostrzona polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego (EBC) dopiero stopniowo rozwija swój pełny efekt hamowania. Nie wróży to dobrze. Niektóre ważne wskaźniki, jak wskaźnik klimatu biznesowego Ifo, ostatnio się poprawiły. Mimo to ożywienie gospodarcze w Niemczech może okazać się trudne. Głównym powodem słabości koniunktury jest ograniczona konsumpcja prywatna.“

