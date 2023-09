Prasa o debacie nt. migrantów: „Zerwanie z erą Merkel”

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” zaznacza: „Zasługującym na uwagę elementem w debacie na temat migracji w Bundestagu było to, że partie tworzące byłą koalicję rządową SPD i CDU/CSU zgodziły się ze sobą w jednym punkcie: uzasadniały swoje propozycje zmian w polityce migracyjnej zerwaniem z zasadami obowiązującymi w erze kanclerz Merkel (...). Ta jednak zwracała ogromną uwagę na stanowisko zajmowane w tej sprawie przez partie SPD i Zielonych. Wspólny odwrót od zasad ery Merkel nie prowadzi jednak do powstania ‘paktu dla Niemiec’ w polityce migracyjnej. (...) Na poziomie krajowym są obecne (...) punkty, które charakteryzują stary, dobrze znany wszystkim spór: deportacje nielegalnych uchodźców, bezpieczne kraje pochodzenia, kontrole graniczne, standardy socjalne. Jeśli wszystkie strony tego sporu zrozumieją, że sytuacja w niemieckich gminach stała się nie do utrzymania, także tu powinno być możliwe szybkie, wzajemne porozumienie”.

„Hannoversche Allgemeine Zeitung” zastanawia się: „Zwłaszcza w świetle doświadczeń związanych z kryzysem uchodźczym niezrozumiałe jest, dlaczego kanclerz Olaf Scholz nie traktuje zagadnienia migracji jako swojego głównego priorytetu. Tymczasem to właśnie poprzedniczka Scholza, Angela Merkel, pośredniczyła w porozumieniu UE w sprawie uchodźców z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem w 2016 roku, co było posunięciem kontrowersyjnym, ale ostatecznie doprowadziło do złagodzenia napięć w zaistniałym wówczas kryzysie”.

„Badische Zeitung” z Fryburga Bryzgowijskiego zastrzega: „Nikt nie powinien mieć nadziei, że istnieje jakiś cudowny sposób na zminimalizowanie liczby uchodźców w obliczu światowych ruchów migracyjnych. (...) Oczywiście możliwe jest także rozsądne rozszerzenie listy bezpiecznych krajów trzecich i dalsze nasilenie kontroli granicznych, chociaż policja ostrzega przed fałszywymi oczekiwaniami. Prawda jest taka, że problemy związane z polityką azylową nie mogą zostać rozwiązane na poziomie krajowym i pozostaną obecne na długo, chociażby z uwagi na stale rosnącą liczbę osób pozbawionych ojczyzny, także z powodu kryzysu klimatycznego. Ci, którzy rozpowszechniają wyobrażenie, że kilka szybko wprowadzonych posunięć doraźnych może coś w tej sprawie zmienić, podsycają tylko fałszywe oczekiwania”.

Zdaniem „Maerkische Oderzeitung” z Frankfurtu nad Odrą: „To oczywiste, że w tej chwili zbyt wielu ludzi przybywa jednocześnie w niekontrolowany i nieskoordynowany sposób do Europy, a następnie – do Niemiec. Jasne jest także, że stwarza to ogromne problemy. Nawet pełni dobrej woli i chętni do pomocy wolontariusze czują się zrozpaczeni i bezradni. Ponadto zagrożona jest także więź społeczna. Także dlatego, że w społeczeństwie są siły, które zachowują się tak, jak gdyby istniały łatwe sposoby uporania się z tym problemem. Ale takich sposobów nie ma. Owszem, można lepiej strzec granic między poszczególnymi krajami, ale, po pierwsze, tylko garstka napływających uchodźców nie zasługuje na przyznanie jej prawa pobytu, a po drugie należałoby szczelnie zamknąć wszystkie granice i wybudować na nich groźne zapory i bariery, żeby powstrzymać migrację na dłużej”.

