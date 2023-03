Prasa: Netanjahu nie zrozumiał zasady trójpodziału władzy

„Mitteldeutsche Zeitung” pisze, iż do myślenia daje fakt, że premier Izraela chce zlikwidować podział władzy, który jest sednem demokracji, poprzez podporządkowanie wymiaru sprawiedliwości polityce. Dziennik z Halle zaznacza, że zachodnie państwa funkcjonują „rozsądnie i stabilnie” w sytuacji, w której żaden polityk nie stoi ponad prawem. Przypomina, że wobec Netanjahu toczy się śledztwo, u podstaw którego leżą podejrzenia korupcji. Gazeta podkreśla też, że (w zachodnich krajach, o których pisze powyżej) decyzje prawne, które na przykład w Niemczech podejmowane są przez Trybunał Konstytucyjny, nie mogą być upolitycznione, ani też nią zdominowane. „Tysiące demonstrujących w Izraelu pokazało rządowi w Jerozolimie, czego oczekują od demokracji. Nadszedł czas, aby Netanjahu też to zrozumiał”.

Z kolei „Maerkische Oderzeitung” dostrzega pozytywny aspekt „wybuchowej sytuacji” w Izraelu. „Nieustanne protesty i strajki przeciwko likwidacji demokracji pokazują, że premier Benjamin Netanjahu ma do czynienia z ożywionym społeczeństwem, które jest w stanie zmusić jego prawicowy rząd chociażby do przesunięcia zaplanowanej reformy”. Gazeta z Frankfurtu nad Odrą podkreśla, że Netanjahu do lata będzie musiał podjąć decyzję: czy woli uratować swój rząd czy pokój społeczny. Zdaniem dziennika i jedno, i drugie przysporzy mu problemów: odejście koalicjanta pozbawi Netanjahu większości w parlamencie, ale z kolei konfrontacja z dużą częścią społeczeństwa może również go „zmieść” – uważa MOZ. Stwierdza, że w obliczu tej alternatywy, Netanjahu może być już teraz postrzegany jako przegran.

W opinii „Rhein-Neckar-Zeitung” przesunięcie reformy sądownictwa w Izraelu nie rozwiązuje problemu. Dziennik nie sądzi też, by „ekstremistyczni partnerzy koalicyjni” Netanjahu do lata przystali na jakiś kompromis. „Szef rządu ma zatem pewnie nadzieję, że opór ludzi osłabnie”. Dziennik z Heidelbergu ocenia, że izraelskie społeczeństwo będzie potrzebowało wytrwałości, jeśli będzie chciało uratować demokrację. „Również USA i EU muszą uzmysłowić Netanjahu, że odejście od zasady trójpodziału władzy byłoby nie do zaakceptowania”.

„Neue Osnabruecker Zeitung” radzi podchodzić ostrożnie do decyzji Izraela, zaznaczają, że „przełożone nie oznacza odwołane”. Dziennik wyjaśnia, że nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy Netanjahu rzeczywiście porzucił swoje plany, czy po prostu szuka nowych dróg na ich realizację. „Netanjahu od miesięcy krok po kroku ogranicza w znacznym zakresie uprawnienia sądownictwa i nie wstydzi się w tej sytuacji argumentować podziałem władzy”. Dziennik przytacza opinię premiera Izraela, który jest zdania, że wymiar sprawiedliwości ma zbyt dużą i musi znać swoje miejsce. „Czy wszystko w porządku” – pyta prowokacyjnie dziennik, by odpowiedzieć, że Netanjahu i jego koalicja, do której należą też skrajnie prawicowe partie, najwyraźniej nie zrozumieli zasady trójpodziału władzy.