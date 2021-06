Prasa: Należy nadal zachować ostrożność. W przeciwnym razie młodzi będą cierpieć

„Leipziger Volkszeitung” uważa, że politycy muszą teraz pilnie dopilnować, aby młodzi ludzie z grup ryzyka zostali tak szybko zaszczepieni, jak to możliwe. „ Ale przede wszystkim jedna rzecz musi być jasna: tak, jak wszyscy cieszą się z lata i niskiego wskaźnika zachorowalności, tak należy nadal zachowywać maksymalną ostrożność”. Dziennik przestrzega, że w przeciwnym razie to dzieci i młodzież będą tymi, którzy jesienią będą cierpieć. Zdaniem gazety, pokolenie uczniów naznaczonych pandemią ma już za sobą trudne doświadczenia. „O tym musimy pamiętać, podejmując teraz każdą decyzję”.

Zdaniem „Hannoversche Allgemeine Zeitung” minister zdrowia Jens Spahn ma rację, wskazując na to, że w nadchodzących latach konieczne będą środki ostrożności. Dziennik dodaje, że biorąc pod uwagę rozwój sytuacji wokół mutacji Delta może to rzeczywiście prowadzić do tego, że nauczanie rotacyjne znów będzie konieczne. Gazeta dodaje, że taki scenariusz nie jest niczym pożądanym. Zaznacza jednocześnie, że sekretarze stanu ds. kultury są zobowiązani do jak najlepszego przygotowania się na taką ewentualność. „Obowiązuje to tym bardziej, że obecnie badania pokazują, jak słabe są dotychczasowe wyniki nauczania na odległość”.

Jak zauważa „Suedwest Press” dobrego nauczania zdalnego nie da się zrobić z doskoku, bo jest ono zależne od dostępności odpowiedniego wyposażenia technicznego i właściwych koncepcji nauczania. Dziennik z Ulm opisuje, że dopiero po spełnieniu tych wstępnych warunków nauczanie online może być użytecznym dodatkiem do nauczania konwencjonalnego oraz, w czasach kryzysu, może być postrzegane również jako alternatywa. „Pierwsze kroki na tej drodze zostały przez rząd Niemiec i kraje związkowe podjęte. Ale tylko tyle”.

„Allgemeine Zeitung” zauważa, że do jesieni wszystkie osoby dorosłe otrzymają ofertę szczepienia. Podobnie, jak dzieci i młodzież cierpiące z powodu chorób. Zdaniem gazety, filtry powietrza można kupić, obowiązek noszeni maseczki może być, w zależności od sytuacji, uzasadniony. Dziennik pyta, jaki jest zatem jeszcze powód zamykania szkół? „Niebezpieczne mutacje, tak. Ale nawet wtedy, zamykanie szkół powinno być tylko ostatecznością. Dla Spahna, jednak – i niestety także dla kanclerz – wydaje się to być narzędziem, które jest w walce z pandemią pod ręką. To jest fatalne.”