Prasa: Im dłużej trwa wojna, tym głośniejsze wołania o pomoc

„Jeśli, zgodnie z zapowiedziami, Moskwa zaatakuje również dostawy broni z Zachodu, może dojść do kolejnych ataków w pobliżu wschodniej granicy NATO” – pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, odnosząc się do ostatniego ataku rosyjskiego na poligon w pobliżu Lwowa. Według dziennika nie należy dać się sprowokować, ale też nie należy dać się zastraszyć. Im bardziej pogłębia się wojna, tym bardziej prawdopodobne jest, że wojska rosyjskie wkroczą również do zachodniej części Ukrainy. Gdyż „nawet dla tak buńczucznego dowódcy jak Putin, pójście na konfrontację z NATO byłoby przedsięwzięciem trudnym do opanowania, biorąc pod uwagę jego obecne problemy militarne i siłę Sojuszu”. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” uważa także, że „Zachód powinien trzymać się swojej strategii widocznego i wiarygodnego zabezpieczenia wschodniej flanki, któremu towarzyszy pośrednie wsparcie dla Ukrainy”.

Zdaniem „Frankfurter Rundschau” „Im dłużej trwa wojna Putina, tym większe jest cierpienie, tym głośniejsze są wołania o pomoc z Ukrainy”. Ale, jak pisze dziennik, niestety USA i ich europejscy sojusznicy nie mogą we wszystkim ustępować. Do tego zalicza się ponowne wezwanie do ustanowienia strefy zakazu lotów po rosyjskim ataku na poligon niedaleko Lwowa. Nawet jeśli pociski uderzyły zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy, NATO nie może interweniować. „To nie jest bezduszne” – stwierdza „Frankfurter Rundschau”, gdyż Zachód musi zapobiec bezpośredniej konfrontacji militarnej z armią Putina, a tym samym z nuklearnymi siłami zbrojnymi. „W przeciwnym razie wszystko grozi jeszcze większym nieszczęściem. Także, a nawet zwłaszcza w czasie wojny, należy wyważyć środki”- czytamy.

Według „Stuttgarter Zeitung” strefa zakazu lotów gwarantowana przez NATO zobowiązywałaby z drugiej strony Sojusz do ostrzelania rosyjskich myśliwców. „To sprawiłoby, że wojna światowa nie byłaby kwestią kilometrów, ale godzin”- wskazuje dziennik i jest przeciwko takiemu rozwiązaniu. „Eskalacja wojny nie pomogłyby nikomu, nawet mieszkańcom Ukrainy. Tym bardziej, że morderczy reżim prezydenta Rosji Władimira Putina i tak nie ma przyszłości” – uważa „Stuttgarter Zeitung”. Na dłuższą metę nikt nie pójdzie za człowiekiem, który ma do zaoferowania tylko zniszczenie i śmierć. Nawet w Rosji. „Wprawdzie świadomość tego nie zmniejsza cierpienia na Ukrainie, ale jednak wzmacnia nadzieję, a w czasach takich jak obecne to nie mało” – konstatuje dziennik.

Ukraina. Dwa tygodnie wojny Do schronu 27-letni Wiktor Anatoliewicz schodzi z trzyletnią córką do schronu (Odessa, 9.03.22)

Ukraina. Dwa tygodnie wojny Wszechobecny prezydent Prezydent Wołodymyr Zełenski jest wszechobecny, regularnie pokazuje się w mediach społecznościowych i zachęca rodaków do działania. Tak jak tutaj, 26 lutego, przed słynnym "Domem z Chimerami" w Kijowie, który w normalnych czasach służy mu za rezydencję.

Ukraina. Dwa tygodnie wojny Koktajle Mołotowa - wspólna produkcja Wielu obywateli Ukrainy wspólnie przygotowuje koktajle Mołotowa w nadziei, że w ten sposób będą mogli się bronić. Tak jak ta grupa w zachodnim Kijowie 4 marca.

Ukraina. Dwa tygodnie wojny Ćwiczenia dla cywilów Cywile nie tylko wspólnie produkują prowizoryczną broń. Są również szkoleni w zakresie jej stosowania. Tak, jak ten mężczyzna w Żytomierzu (1.03.22)

Ukraina. Dwa tygodnie wojny Ucieczka Dworzec Główny w Kijowie 4 marca: zatłoczone perony, ludzie próbujący opuścić miasto i wsiąść do jednego z pociągów ewakuacyjnych.

Ukraina. Dwa tygodnie wojny Gościnna Polska Przemyśl to dla wielu uchodźców pierwszy przystanek w gościnnym kraju sąsiada. Ukraińcy są wzruszeni postawą Polaków. Media na całym świecie piszą z zachwytem o polskiej gościnności.

Ukraina. Dwa tygodnie wojny W poszukiwaniu bezpieczeństwa Uchodźcy z Ukrainy docierają także do Niemiec. Na zdjęciu przepełniony Dworzec Główny w Berlinie. Władze stolicy Niemiec apelują o kierowanie się także do innych niemieckich miast.

Ukraina. Dwa tygodnie wojny Cierpienia ludności cywilnej Do zdjęcie ilustruje efekt ataku rakietowego na osiedle mieszkalne, co uważane jest za zbrodnię wojenną (Charków, 8.03.22).

Ukraina. Dwa tygodnie wojny Protesty także w Rosji Jedno z tysięcy aresztowań rosyjskich demonstrantów przeciwko wojnie, której w Rosji nie wolno nazwać wojną (Sankt Petersburg, 2.03.22)

Ukraina. Dwa tygodnie wojny Wiek nie chroni przed aresztowaniem Rosyjska policja nie wahała się zaaaresztować również tej seniorki - 77-letniej działaczki ruchu pokojowego Jeleny Osipowej (Sankt Petersburg, 2.03.22).

Ukraina. Dwa tygodnie wojny Protesty na całym świecie Na całym świecie ludzie protestują przeciwko rosyjskiej napaści na Ukrainę. Na zdj. demonstranci pod ambasadą Rosji w Tokio (10.03.22).

Ukraina. Dwa tygodnie wojny Gołąbek Pokoju na Dzień Kobiet Również w Berlinie 8 marca ludzie ponownie wyszli na ulice i protestowali pod ambasadą Rosji.

Ukraina. Dwa tygodnie wojny Solidarni z ... Rosją Co innego w Damaszku. Tutaj niektórzy mieszkańcy stolicy Syrii demonstrują solidarność z Rosją (Damaszek, 9.03.22)

Ukraina. Dwa tygodnie wojny Oda do Radości w środku wojny Tymczasem na Placu Niepodległości w centrum Kijowa muzycy z orkiestry symfonicznej dali koncert pod gołym niebem. Grając "Odę do Radości" wystosowali przesłanie nadziei dla walczącej Ukrainy

Ukraina. Dwa tygodnie wojny Niezłomni Po ataku na klinikę położniczą w Mariupolu 9 marca ta kobieta stoi z bagażami przed zniszczonym budynkiem. Atak wywołał przerażenie na całym świecie. Jednak nic nie jest w stanie odebrać Ukraińcom woli walki.



Z kolei „Mitteldeutsche Zeitung” z Halle uważa, że Putin nie tylko nie docenił ukraińskiego oporu, ale przecenił siłę swojej armii i ruchów prorosyjskich w sąsiednim kraju. „Nawet jego przypuszczenia, że wytrzyma presję polityczną w kraju i za granicą, słabną w obliczu rosnącego niezadowolenia ludności i ciężaru zachodnich sankcji. W tym tkwi nieoczekiwana szansa dla Zełenskiego” – uważa dziennik. Kreml bowiem nadal stawia wyłącznie na zwycięstwo militarne. „Z kolei Ukraina może mieć tylko nadzieję na rozwiązanie przy stole negocjacyjnym i do tego czasu musi być w stanie czymś przeciwstawić się Rosji, o czym Zełenski dobrze wie” – czytamy.

„Suedeutsche Zeitung” odnosi się do wystąpień prezydenta Ukrainy, konstatując: „Nie ulega wątpliwości, że w potrzebie niezbędne są porywające przemówienia, aby podnieść morale lub aby poradzić sobie z przyjęciem uchodźców w Europie czy skutkami sankcji gospodarczych. W wystąpieniach Zełenskiego krytyka stylu jest i tak wyluczona; sytuacja nie pozostawia mu wielkiego wyboru, a to, że zdobył doświadczenie w mówieniu do kamery przed zmianą roli z rozrywkowej na polityczną, to po prostu szczęście. Niemniej jednak należy zdać sobie sprawę, że obecna retoryka wojenna jest prowadzona w całkiem innej sytuacji medialnej niż w przypadku wielkich wzorców historycznych”.

