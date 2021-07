Prasa: Dzieci i młodzież nie mogą być tymi, którzy ucierpią

Jak zauważa „Sueddeutsche Zeitung”, niepokojący jest fakt, że wirus silnie rozprzestrzenia się wśród dzieci i młodzieży. Przypomina, że są to grupy wiekowe, które albo nie są w ogóle szczepione, albo dla których nie ma szczepionki dopuszczonej na rynek. Dziennik z Monachium dodaje jednocześnie, że to prawda, że u dzieci i młodzieży ryzyko poważnego przebiegu choroby jest znacznie mniejsze, ale nie zmienia to faktu, jak zauważa gazeta, że te grupy powinny również być chronione. „Również średnia bądź lekka infekcja koronawirusem nie jest drobnostką”. „SZ” ocenia, że niemal nie do zniesienia jest sytuacja, w której gotowość do zaszczepienia się wśród dorosłych najwyraźniej maleje. „Teraz obowiązkiem osób starszych powinno być szczepienie, bo tylko poprzez osiągnięcie odporności stadnej młodsi zyskują ochronę”.

Z kolei „Reutlinger General-Anzeiger” podkreśla, że teraz potrzebna jest osobista odpowiedzialność i zauważa, że jest ona trudna do wyegzekwowania w momencie, w którym UEFA nie tylko dopuszcza, ale wręcz zachęca do tego, by dziesiątki tysięcy osób na stadionach wpadały sobie w objęcia przy każdym golu. Gazeta zaznacza, że teraz tymi, którzy będą cierpieć, nie mogą być dzieci ani też młodzież. Nauczanie online, zdaniem dziennika, nie może być „opcją po wakacjach”. „Polityka i dyrekcje szkół miały wystarczająco dużo czasu, żeby przygotować się na sytuację. Szkoły muszą być technicznie i przestrzennie wyposażone w ten sposób, aby dzieci i młodzież mogły ponownie spotkać się ze swoimi przyjaciółmi i razem uczyć się w klasach”.

„Stuttgarter Zeitung” również zastanawia się nad tym, jak będzie wyglądał powrót dzieci do szkół po wakacjach i pyta, dlaczego nie pozostawia się decyzji gminom i szkołom, czy wolą nabyć filtry powietrza, które prędzej czy później pokryje kurz, czy w ambitnym okresie czasu – w trzy lub pięć lat – zakupić przy pomocy finansowych dodatków porządne klimatyzacje. „Zaprojektować program w taki sposób, aby gminy, które naprawdę nie są prymusami, jeśli chodzi o remonty szkół, nie mogły wycofać się ze sprawy, a musiały działać”. Dziennik kończy nieco ironizując i pisze, że podjęcie takich działań byłoby „warte potu szlachetnych”, odnosząc się do wspomnianych gmin.

„Heilbronner Stimme” zwraca uwagę, że najważniejsze jest w tej chwili, by rzetelnie zaplanować nowy rok szkolny i „wreszcie zapewnić ciągłość w nauce”. Dodaje, że jeśli oznacza to noszenie maseczki i zakup filtrów powietrza, nie powinno to być przedmiotem dyskusji.

