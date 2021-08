Prasa: Drugiego strajku należy uniknąć za wszelką cenę

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisze, że zapowiedź ogólnokrajowego strajku w ruchu dalekobieżnym i regionalnym z mniej niż 24-godzinnym wyprzedzeniem była być może zgodna z prawem, ale nie spadła jak „grom z jasnego nieba”. Gazeta argumentuje, że właśnie z tego powodu ustawodawca, jak również rząd Niemiec (skarb państwa ma 100 % udziałów w DB - red.), muszą zadać sobie pytanie, jak długo jeszcze będą bezczynnie się przyglądać, jak mały, ale potężny, jeśli chodzi o strajkowanie, związek zawodowy liczący około 25 tysięcy członków może ciągle na nowo brać za zakładnika całe społeczeństwo”. W ocenie FAZ rząd Niemiec realizował w 2015 roku być może szczytne cele, wypracowując ustawę o jednolitych umowach taryfowych, ale w przypadku przedsiębiorstwa świadczącego usługi publiczne, jak ma to miejsce w przypadku Deutsche Bahn, ramy prawne dla sporów zbiorowych okazały się na nic.

„Handelsblatt” uważa, że szef Związku Zawodowego Niemieckich Maszynistów (GDL) Claus Weselsky przekroczył czerwoną linię. „Nawet jeśli prawo do strajku jest cennym dobrem, to rozpoczynanie protestu w samym środku pandemii i w obliczu rosnących liczb zakażeń jest nie do przyjęcia”. Zdaniem gazety teraz wszystko zależy od sędziów sądów pracy. Jak uważa dziennik, nadszedł czas, aby położyć kres takim walkom o władzę, które wymykają się spod kontroli i nie mają już nic wspólnego z reprezentacją pracowników. „Handelsblatt” podkreśla, że istnieje już na to metoda i opiera się na „proporcjonalności akcji protestacyjnych”. Gazeta podsumowuje, że należy zaostrzyć prawo w tym zakresie.

W ocenie „Koelner Stadt-Anzeiger” termin, w którym odbywa się obecny strajk, jest jednym z najbardziej niekorzystnych ze wszystkich możliwych, chociażby ze względu na trwający sezon urlopowy. Jak pisze dalej dziennik z Kolonii, maszyniści muszą się liczyć z tym, że ignorują czwartą falę pandemii, która jest coraz bardziej zauważalna. „Sytuacja jest niepewna, ale pewne jest to, że przepełnione pociągi w tych dniach stanowią dodatkowe ryzyko, którego należałoby lepiej uniknąć”. Dziennik podkreśla, że maszyniści biorą odpowiedzialność nie tylko za rozwój gospodarczy kraju, ale także za zdrowie obywatelek i obywateli i że robią to ze względu na swój interes. „To jest nieodpowiedzialne. I to jest podłe”.

Jak z kolei przypomina „Leipziger Volkszeitung”, w piątkową noc skończy się pierwszy strajk, a drugiego należy – za wszelką cenę – uniknąć. Zdaniem dziennika nie jest to niemożliwe, biorąc pod uwagę rozpiętość między oczekiwaniami dotyczącymi zapłaty a propozycją. „Drugi strajk byłby trudny do wytłumaczenia komukolwiek. Jeśli zaszłoby to tak daleko, Claus Weselsky nie będzie już mógł liczyć na zrozumienie dla swoich żądań; niezależnie od tego, jakie miałyby uzasadnienie”.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>