Prasa: Będziemy musieli zmienić wiele przyzwyczajeń

Zdaniem „Suedwest Presse” pakiet klimatyczny Komisji Europejskiej oznacza cezurę, która naznaczy politykę kolejnych lat. Dziennik z Ulm uważa, że jeżeli program wyjdzie z negocjacji z państwami członkowskimi i parlamentem w sposób w miarę nienaruszony, sygnał idący w świat będzie jasny: Europa poważnie podchodzi do kwestii ochrony klimatu – co obywatele odczują w kieszeni. „Odciążenie jest zatem pilnie potrzebne” – zaznacza gazeta.

„Reutlinger General-Anzeiger” zauważa, że sformułowanie celów w pakiecie ustaw to jedno, ale decydujące jest rzeczywiste wdrożenie celów klimatycznych we wszystkich krajach UE. Dalej dziennik tłumaczy, że to nie będzie łatwa droga, bo „to nie tylko kwestia lepszego bilansu ekologicznego, ale również przyszłość społeczeństw, ich gospodarki i spójności społecznej”. Gazeta zaznacza, że wyższe koszty paliwa i ogrzewania mogą przyczynić się do zwiększenia różnic społecznych. „Cele klimatyczne są wielką szansą – jeśli będą impulsem w zakresie zatrudnienia dla przyjaznego środowisku zarządzania”.

W opinii „Nuernberger Nachrichten” to, co przedstawiła Bruksela, dalece wykracza poza restrukturyzację gospodarki. Dziennik ocenia, że jest to równoznaczne z reorientacją naszego życia, bo wszystko będzie podporządkowane kwestiom ekologii. Gazeta wyjaśnia, że nie ma w tym oczywiście nic złego, ale jest to krok, którego wiele osób do dziś nie było świadomych. Podkreśla także, że będziemy musieli zmienić wiele dotychczasowych przyzwyczajeń.

„Frankfurter Rundschau” podkreśla, że opór wobec rekonstrukcji gospodarek, która jest niezbędna, jest duży. „Przede wszystkim lobby biznesowe, które widzi, że ich modele biznesowe są zagrożone, i mieszkańcy Europy Wschodniej, którzy obawiają się społecznych wstrząsów w ich biedniejszych krajach, zajęli stanowisko”. W opinii dziennika fakt, że Ursula von der Leyen i wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans przeforsowali pakiet stosunkowo „nieuszkodzony”, to wielkie osiągnięcie. Gazeta opisuje, że pakiet ten dotyczy niemal wszystkich obszarów europejskiej gospodarki i zmienia życie Europejczyków. „To pokazuje, jak poważnie Komisja traktuje ten temat. Zielony Ład mógłby służyć jako wzór dla równoległych projektów zielonej transformacji w innych uprzemysłowionych krajach, takich jak USA, które także dążą do neutralności klimatycznej do 2050 roku. „Oczywiście nie oznacza to, że sensowne jest wszystko, co planuje zespół von der Leyen”.

