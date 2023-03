WIDEO DNIA

Praca w Niemczech: Polka u producenta procesorów

Co roku tysiące Polaków wyjeżdżają do pracy do Niemiec. Nie znając języka i kraju wielu imigrantów często ma pod górkę na rynku pracy. Ale wytrwałość pomaga w dążeniu do celu. Kamila Armatys z Wrocławia robi karierę w berlińskim biurze ASML, światowego lidera w produkcji maszyn do budowy procesorów.