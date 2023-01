Praca w Niemczech. Oto zawody z przyszłością

„Są nowe szanse i wiele ruchu na niemieckim rynku pracy" – pisze dziennik „Die Welt", opisując analizę Instytutu Niemieckiej Gospodarki (IW) odnośnie rozwoju 1300 zawodów.

Jak donosi „Die Welt”, według danych IW w 2026 roku w Niemczech zatrudnionych będzie o 150 tys. wychowawców i 84 tys. programistów więcej niż w 2021 roku. Liczba personelu pielęgniarskiego wzrośnie o 47 tys., a fachowców od logistyki – o 72 tys. osób.

Bolączką brak pracowników

Jednak ten wzrost liczby pracowników nie wystarczy. We wszystkich wymienionych zawodach niedobór wykwalifikowanych pracowników będzie się w najbliższych latach pogłębiał. I nie tylko tam. Za trzy lata będzie brakować m.in. około 23 tys. wykwalifikowanych pracowników do opieki nad dziećmi oraz po około 20 tys. w pracy socjalnej, opiece geriatrycznej i pielęgniarstwie. Niewiele lepiej wygląda sytuacja w elektronice budowlanej, informatyce i planowaniu budowy – wylicza Inga Michler w „Die Welt”.

W swojej analizie IW przyjął, że w przyszłości utrzymają się trendy ostatnich siedmiu lat dotyczące imigracji do Niemiec i coraz późniejszego przechodzenia na emeryturę. Mimo to, w wielu branżach pracodawcy będą mieli problem ze znalezieniem fachowców.

Jaki zawód wybrać?

Nadal dobrą pozycję będą miały zawody rzemieślnicze. Według IW do 2026 roku w całych Niemczech będzie brakować 14 tys. wykwalifikowanych hydraulików, techników ogrzewania i klimatyzacji. Poszukiwani będą również murarze, ogrodnicy i fachowcy od planowania przestrzennego, a także malarze, ślusarze, mechatronicy i dekarze.

Kolejnym sektorem, w którym brakuje wykwalifikowanych pracowników, są specjaliści budowlani: 16 tys. elektryków, 12 tys. planistów budowlanych oraz 6 tys. architektów i inspektorów nadzoru budowlanego.

Nadal poszukiwani będą specjaliści w dziedzinie medycyny. Według prognozy IW luka w liczbie asystentów medycznych wzrośnie z około 6 tys. w 2021 r. do prawie 14 tys. w 2026 roku. Brakować będzie także fizjoterapeutów i techników stomatologii.

Nie będzie jednak brakowało m.in. wykształconych urzędników bankowych – przewidują autorzy analizy.

Emerytura nieco później

Zwracają uwagę, że w najbliższych latach w zachodniej części Niemiec na emeryturę przejdą roczniki wyżu demograficznego, co pogłębi problem fachowców. Jeśli imigracja utrzyma się na tym samym poziomie co dotychczas, to uda się wypełnić braki tylko w 70 proc.

Autor analizy IW Alexander Burstedde postuluje zatem „stworzenie atrakcyjnych ofert, zwłaszcza dla osób starszych, aby dobrowolnie pracowały dłużej – nawet w niepełnym wymiarze godzin – donosi „Die Welt”.