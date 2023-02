Praca w Niemczech. Eksperci: Potrzeba 400 tys. osób rocznie i ułatwień dla imigrantów

Kontrolowana przez rządimigracja zarobkowa do Niemiec to dziś ok. około 60 tys. osób rocznie. – Powód to zbyt restrykcyjne przepisy imigracyjne – mówi Bernd Fitzenberger, dyrektor Norymberskiego Instytutu Badań Rynku Pracy (IAB).

Eksperci IAB szacują, że Niemcy powinny przyjmować 400 tys., żeby na bieżąco wypełniać luki na rynku pracy. Planowane przez rząd jeszcze na ten rok zmiany w prawie, które mają ułatwić imigrację do Niemiec pracownikom spoza UE, to za mało – oceniają badacze.

– Plany reform koalicji, by zwiększyć napływ wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich, mają sens, ale nie idą wystarczająco daleko – powiedział dyrektor IAB.

Praca Niemczech: ułatwienia dla imigrantów

Pod koniec zeszłego roku rząd rząd Olafa Scholza zapowiedział pakiet ułatwień imigracyjnych dla wykwalifikowanych pracowników spoza UE. Projekty ustaw ma przedstawić w tym roku. Ułatwienia obejmą m.in. pozwolenie także pracownikom bez uznawanych w Niemczech dokumentów o kwalifikacjach i system punktowy, który ułatwi przyznawanie pozwoleń na pracę najbardziej poszukiwanym.

Fitzenberger proponuje jeszcze większe ułatwienia, np. dodatkowe punktowanie w planowanym systemie nie tylko znajomości języka niemieckiego, ale i angielskiego. Bo – jak podkreśla – w wielu zawodach angielski wystarcza, by efektywnie pracować w Niemczech. Dla przedstawicieli części zawodów, np. w branży opiekuńczej, Fitzenberger proponuje przed uznaniem kwalifikacji próbny okres pracy.

Niemcy: Nie ma komu pracować w gastronomii

Niedobór siły roboczej to jedna z głównych przeszkód w rozwoju Niemiec. Stanowi też groźbę problemów dla systemu emerytalnego. Jego powód to starzenie się społeczeństwa i przechodzenie na emeryturę pracowników z pokoleń wyżu demograficznego lat 50. i wczesnych 60.

Migracja do Niemiec. Ułatwienia i ograniczenia

Eksperci jako receptę wskazują wchłonięcie przez Niemcy kolejnych młodych, wykwalifikowanych obcokrajowców. Jednak w państwach UE, których obywatele mogą osiedlać się i pracować w Niemczech, takich chętnych osób jest za mało.

Stąd plan rządu otwarcia rynku pracy dla wykwalifikowanych pracowników spoza UE, ale i ograniczenia możliwości nielegalnej imigracji. Rząd Niemiec chce opanować nielegalną imigrację poprzez „porozumienia migracyjne” z krajami, z których pochodzą nielegalni migranci – tak by m.in. ograniczyć przemyt ludzi przez Morze Śródzieme.

(DPA, EPD/mar)