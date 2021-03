Praca w koronakryzysie. Home office i niepełny wymiar godzin

Z analizy monachijskiego Instytutu Badań nad Gospodarką Ifo wynika, że w lutym tylko około 30 procent zatrudnionych w Niemczech przynajmniej częściowo pracowało u siebie w domu w trybie home office. Tymczasem, jak poinformował dziś (04.03.2021) instytut Ifo, w ten sposób mogłoby pracować obecnie do 56 procent osób.

Niewykorzystany potencjał

- Firmy i ich pracownicy nie wykorzystują w pełni tego potencjału - oświadczył analityk Ifo Jean-Victor Alipour.

W styczniu rząd w Berlinie zobowiązał firmy do przedstawienia ich załogom oferty pracy w trybie home office, by ograniczyć liczbę osób zarażonych koronawirusem.

- Do tej pory ta oferta w dużym stopniu wciąż wisi w powietrzu - twierdzi ekspert Ifo. Jak dodał, wynika to z tego, że pracowników w Niemczech tylko "poproszono o przejście na pracę w domu, podczas gdy we Francji i w Belgii już w zimie ustanowiono obowiązek pracy w trybie home office. Tymczasem także w Niemczech istnieją wrunki techniczne umożliwiające znaczne rozszerzenie tej formy pracy.

Zatrudnieni nie korzystają z oferty

W Niemczech z pracy w trybie home office korzystało w lutym 81 procent firm. Z drugiej strony, ich oferta o rozszerzenie tej formy pracy nie spotyka się z akceptacją części zatrudnionych.

Najwięcej, bo 40 procent osób pracuje w tej chwili w Niemczech w trybie home office w sektorze usług. W handlu hurtowym ich odestek wynosi 24, a w przemyśle niespełna 22 procent. Małe i średnie firmy w dużo mniejszym stopniu przestawiły się na ten model pracy niż wielkie przedsiębiorstwa. Poza tym korzystano w nich z tego sposobu na sporą skalę już przed pandemią koronawirusa.

Analitycy Ifo zwracają uwagę na wyniki innych badań, które dowodzą, że "konsekwente stosowanie modelu home office okazuje się skutecznym środkiem w walce z pandemią". Pracownicy pracujący na miejscu zapadają na COVID-19 od czterech do ośmiu razy częściej niż pracujący w systemie home office.

Niepełny wymiar godzin

Według ocen instytutu Ifo w lutym nasiliła się praca w niepełnym wymiarze godzin. W tym trybie w lutym pracowało 2,8 mln osób, czyli o 100 tys. więcej niż w styczniu. W praktyce oznacza to, że w tej chwili co dwunasty zatrudniony w Niemczech pracuje w skróconym wymiarze godzin.

- Obraz sytuacji jest podzielony. O ile w hotelarstwie i handlu detalicznym liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin rośnie, to w przemyśle maleje - powiedział ekspert od rynku pracy w Ifo Sebastian Link.

Najwięcej osób (57 procent) pracuje w tej chwili w ten sposób w przemyśle turystycznym. Ich odsetek w handlu wynosi obecnie niecałe 15 procent, w usługach 14, w przemyśle 7, a w budownictwie 4 procent.

(DPA, ifo/jak)

