Próba podpalenia centrum szczepień w Saksonii

Policja w Zwickau podała w środę (15.09.2021), że do próby podpalenia doszło we wtorek wieczorem. Sprawcy rzucili w kierunku bramy centrum szczepień w mieście Treuen trzy butelki z substancją palną. Przypuszczalnie był to etanol. Zapalniki nie zadziałały i pożar nie wybuchł. Według policji nikt nie został ranny w wyniku ataku, nie stwierdzono też znaczących szkód. W środę centrum szczepień pracowało normalnie.

Rzecznik policji Jan Meinel poinformował, że sprawców poszukiwano m.in. przy pomocy śmigłowca oraz kamer termowizyjnych. Na razie nie natrafiono jednak na żaden ślad. Zapowiedziano przesłuchania świadków.

„Nowy stopień eskalacji”

Według wstępnych ustaleń atak nastąpił w chwili, gdy zabezpieczający obiekt ochroniarze znajdowali się po drugiej stronie budynku. Sprawcy zbiegli czerwonym samochodem. Według świadków zdarzenia w pojeździe były co najmniej dwie osoby.

Policja na miejscu ataku podpalaczy na centrum szczepień w Saksonii

To nie pierwszy incydent wymierzony w centrum szczepień w Treuen. Na początku roku na ścianie obiektu namalowano napis „Trucizna”.

Śledztwo w tej sprawie przejęło policyjne centrum obrony przed terroryzmem i ekstremizmem w Krajowym Urzędzie Kryminalnym w Saksonii. Atak potępiła minister spraw socjalnych Saksonii Petra Koepping. „To wielka ulga, że żaden z pracowników nie ucierpiał. Każdego dnia angażują się, by umożliwić ludziom ochronę przed ciężką chorobą” – powiedziała minister agencji DPA. Jej zdaniem incydent ten to „nowy stopień eskalacji” po powtarzających się atakach werbalnych wymierzonych w mobilne zespoły prowadzące szczepienia.

(DPA/widz)

