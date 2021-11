DW.DE/polish jako kanał RSS

Czym jest RSS-Feed?



RSS to skrót od Really Simple Syndication co oznacza dosłownie „naprawdę proste przesyłanie". Udostępnianie informacji w formacie RSS następuje przez tzw. RSS-feed czyli kanał RSS. System RSS umożliwia przesyłanie nagłówków wiadomości i artykułów na wybranych przez użytkownika RSS stronach.

Do czego jest RSS?

RSS umożliwia użytkownikowi abonament treści wybranej strony. Treści te za pomocą systemu RSS mogą być odczytywane przez komputer (lub inne urządzenie np. smartphone). W ten sposób użytkownik otrzymuje automatycznie najświeższe informacje. System RSS umożliwia nie tylko przesyłanie tekstów, ale i innych treści multimedialnych (audio lub wideo).

Jaki zaabonować kanał RSS ?

Aby zaabonować kanał RSS potrzebny jest czytnik RSS. Czytnik umożliwia automaczną aktualizację i wizualizację odbieranych treści. Wyróżnia się samodzielne czytniki kanałów oraz wtyczki (pluginy) do innych programów, przede wszystkim przeglądarek internetowych i programów pocztowych. Samodzielne i darmowe czytniki to np. RSSreader, RSS Bandit czy polski Cafe News, Cliper lub Paseczek.



Gdzie znajdę czytnik RSS?

W internecie oferowanych jest wiele, także darmowych czytników RSS. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki google hasło "czytnik RSS".