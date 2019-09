Powojenna tragedia Górnoślązaków. "Sowieci nie byli zbyt skrupulatni"

– Babcia otworzyła drzwi i pomyślała, że to jakiś żebrak przyszedł z prośbą o jedzenie – opowiada Justyna Konik. – Gdy mu je podawała, usłyszała, powiem to po śląsku: „Zefko…”, babcia była Józefa, „Zefko, tyś mnie nie poznała! To jo jest, twój Paulek.”

Pani Konik jest dyrektorką Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, znajdującego się w Radzionkowie, kilkunastotysięcznym mieście położonym w połowie drogi między Bytomiem, a Tarnowskimi Górami, 20 kilometrów od Katowic.

Listę wywiezionych górników opublikowano dopiero w wolnej Polsce w 1990 roku

Nie przeżył co trzeci

Paulek – jej dziadek – był zaś jednym z co najmniej 30 tys., a może nawet 45 tys. Ślązaków wywiezionych do pracy przymusowej w Związku Sowieckim w marcu i kwietniu 1945 roku. Te liczby podają Sebastian Rosenbaum i Dariusz Węgrzyn z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w katalogu do wystawy w Radzionkowie.

Sowieci wybierali z reguły młodych, silnych i zdrowych mężczyzn, w tym wielu górników, a brali ich niekiedy wprost z kopalni. 80 procent deportowanych wywieźli na Ukrainę.

Wracali po dwóch, trzech latach jako ludzkie wraki: wycieńczeni, zawszeni, schorowani. Jak Paulek. Wielu wkrótce umierało, Paulek przeżył.

Wielu nie wróciło w ogóle. „Dziś można z dużą ostrożnością mówić, że 30 proc. deportowanych z tego regionu nie przeżyło pobytu na Wschodzie”, piszą Rosenbaum i Węgrzyn.

Judyta Ścigała objaśnia skomplikowane losy mieszkańców Górnego Śląska

Drugi archipelag

Sowieci chcieli wykorzystać po wojnie pracę niewolniczą Niemców na wielką skalę. Zamierzali wywieźć 5 milionów obywateli III Rzeszy i zamknąć ich na dziesięć lat w GUPWI – drugim, dużo mniej znanym od GUŁagu archipelagu obozów pracy, przeznaczonych dla jeńców wojennych i internowanych cywili. Powstał w 1939 roku po zajęciu wschodniej Polski przez ZSRS.

Deportowani mieli być Niemcy, ale w tym akurat punkcie Sowieci nie byli zbyt skrupulatni. – Z kopalni Bobrek czy Szombierki, z której dziadek był wywieziony, zabrali 200-300 górników, którzy akurat wyjechali z szychty na górę. Nie pytali, czy byli w Wehrmachcie, czy podpisali volkslistę i którą, czy rodzice walczyli w powstaniach śląskich – mówi dyrektorka Centrum.

45 lat milczenia

Przez cały okres PRL losy deportowanych były utrzymywane w tajemnicy, sam fakt wywózek także. Nawet w rodzinach się o tym nie mówiło. Pani Konik poznała los swojego dziadka dopiero w latach 90.

– Kończyłam historię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ale nawet mimo tego, że mieliśmy historię Śląska, problem tragedii górnośląskiej nie był jakoś szczególnie poruszany – mówi Judyta Ścigała, odpowiadająca w radzionkowskim Centrum za edukację.

Tragedia górnośląska, bo tak nieoficjalnie nazwano później powojenną deportację Ślązaków do ZSRS, przestała być tajemnicą dopiero po publikacji nazwisk deportowanych w tygodniku „Górnik” w 1990 roku.

– Kiedy zobaczyliśmy imię i nazwisko dziadka na tej liście, był to pierwszy oficjalny sygnał dla nas, że teraz już można o tym mówić – wspomina dyrektorka Konik.

Wielbłąd z Karagandy

Wybrane w 1990 roku samorządy zaczęły nagłaśniać zapomnianą historię. W Knurowie powstało stowarzyszenie byłych deportowanych i ich rodzin. „Temat pozostający do tej pory domeną sfery prywatnej, przeniósł się do opinii publicznej, stając się jedną z najbardziej dyskutowanych «białych plam» w historii Górnego Śląska” - napisali Rosenbaum i Węgrzyn.

W 2003 roku Muzeum Górnośląskie w Bytomiu pokazało pierwszą dużą wystawę o wywózkach przygotowaną przez IPN z Katowic.

– Wówczas władzom w Radzionkowie przyszło do głowy, by znaleźć dla tej wystawy czasowej jakieś stałe miejsce – wspomina Laburda-Lis. – I ktoś wpadł na pomysł, by ją umieścić w budynku dawnego dworca kolejowego.

Decyzję o utworzeniu Centrum władze Radzionkowa podjęły w 2007 roku. Nieczynny dworzec przejęły od PKP pięć lat później i rozpoczęły remont. Nową, tym razem już stałą ekspozycję, która została otwarta w 2015 roku, przygotował ponownie katowicki IPN.

– Nie jest to tylko samo przedstawienie faktów, ale również wspomnienia deportowanych i ich rodzin – mówi Ścigała. – Są tam przedmioty, które deportowani mieli ze sobą i tu przywieźli: łyżki, talerze, brzytwy… I chyba najbardziej interesujący eksponat: rzeźba przedstawiająca jeźdźca na wielbłądzie. Pochodzi z Karagandy i została przywieziona przez jednego z deportowanych jako pamiątka dla jego dzieci.

Tragedia górnośląska Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR Były dworzec w Radzionkowie. W 2015 roku powstało tu Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR, mieszczące także stałą wystawę dokumentującą wywózki ludzi z poniemieckiej części Górnego Śląska na Wschód w bydlęcych wagonach, takich jak ten po prawej stronie zdjęcia.

Tragedia górnośląska Szerokie tory Logo Centrum symbolizuje przejście z normalnego toru na szeroki – taki, po jakim jeździły pociągi w Związku Sowieckim. W przecinającej go ukośnej linii można się też doczytać dramatycznej zmiany w życiu ludzi, których zmuszono do jej przekroczenia. Większość z nich trafiła do Donbasu.

Tragedia górnośląska „Krowiok” Wnętrze bydlęcego wagonu – takiego, jak te, którymi Sowieci wywozili Górnoślązaków do Donbasu, czy na Syberię. Ślązacy nazywali je „krowiokami”. Niekiedy nie było w nich nawet takich prycz, jak w tym, który stoi przed budynkiem dawnego dworca w Radzionkowie

Tragedia górnośląska Podzielony Śląsk Mapa Górnego Śląska podzielonego w 1922 roku między Polskę, a Niemcy po plebiscycie i III. powstaniu śląskim, które wybuchło wskutek zwycięstwa w plebiscycie zwolenników przyłączenia Śląska do Niemiec. Obraz z projekcji na ścianie symulatora „krowioka” na wystawie w Radzionkowie.

Tragedia górnośląska Wyzwolenie, początek niewoli Kolejny obraz z „krowioka”. W styczniu 1945 roku Armia Czerwona wkracza na Górny Śląsk. Wyzwolenie staje się dla kilkudziesięciu tysięcy Górnoślązaków początkiem niewoli, które potrwa od kilku miesięcy do dwóch, trzech lat. Co trzeci deportowany nie przeżyje wywózki.

Tragedia górnośląska Lista deportowanych górników Jej publikacja w 1990 roku na łamach tygodnika „Górnik” zakończyła 45-letnie milczenie o tak zwanej tragedii górnośląskiej, jednej z najdłużej ukrywanych tajemnic PRL. Zarówno sami deportowani, jak i ich rodziny, zrozumieli, że wreszcie mogą mówić o swym losie.

Tragedia górnośląska Deportowani Zdjęcia deportowanych w sali zadumy radzionkowskiego Centrum. Obok można też zobaczyć przedwojenne fotografie pokazujące ich z rodzinami, przeczytać wypisane na ścianie relacje i obejrzeć multimedialną projekcję ze wspomnieniami z tamtych lat.

Tragedia górnośląska Kufajka i walonki Przez środek sali wystawowej biegnie tor, przy którym ustawione są przedmioty codziennego użytku: pudełko na chleb, metalowe talerze i sztućce, brzytwy i pędzle do golenia, papierośnice, zegarki czy – jak tutaj – kufajka i walonki jednoznacznie kojarzące się z syberyjską zimą.

Tragedia górnośląska Jeździec na wielbłądzie Jednym z najniezwyklejszych eksponatów na wystawie w Radzionkowie jest figurka jeźdźca na wielbłądzie przywieziona z Karagandy przez jednego z deportowanych jako prezent dla jego dzieci.

Tragedia górnośląska Ziemia z Donbasu W sali zadumy znajduje się też podświetlony przejrzysty postument z ziemią z Zagłębia Donieckiego, dokąd byli zsyłani śląscy górnicy. Wielu z nich nigdy nie wróciło. Autor: Aureliusz M. Pędziwol



Niezgoda i emocje

Wśród zwiedzających, którzy przyjeżdżają z innych części Polski, nie brak jednak sceptyków.

– Oni przeszli przez program edukacji i wydaje im się, że jakiś poziom wiedzy historycznej posiadają. A my tu nagle mówimy o czymś, co jest im kompletnie nieznane i nieraz pozostaje w sprzeczności z oficjalną narracją. Do dzisiaj obserwujemy często coś w rodzaju niezgody na nasze słowa – tłumaczy Małgorzata Laburda-Lis.

– Trzeba wybiegać dalej w przeszłość, a nie odwoływać się jedynie do 1945 roku. Ja zaczynam zawsze od czasów Kazimierza Wielkiego i staram się tłumaczyć, dlaczego ten Górny Śląsk był poza Polską – mówi Judyta Ścigała.

I bynajmniej nie jest to przesada z jej strony. Bo to właśnie ten król, który "Polskę zastał drewnianą, a zostawił murowaną", zrzekł się na zjeździe w Wyszehradzie w 1338 roku praw do księstw śląskich.

– Wystawa jest tak zbudowana, żeby budzić emocje – wyjaśnia Laburda-Lis. – Jesteśmy już w stanie przewidzieć reakcje zwiedzających. Nawet u tych, którzy wchodzą tu ze sceptyczną miną. Takim miejscem, gdzie następuje przełom, jest rekonstrukcja wagonu bydlęcego i symulacja jazdy nim. A drugim jest sala zadumy, gdzie można posłuchać wspomnień deportowanych i ich bliskich.

– Ludzie wychodzą od nas troszeczkę inni, odmienieni – dodaje Małgorzata Laburda-Lis.