Potentat motoryzacji otwarty na ograniczenie szybkości na autostradach

Przez dziesięciolecia w spornym temacie ograniczenia prędkości na niemieckich autostradach największy niemiecki automobilklub ADAC, obstawał przy tym, że autostrady są najbezpieczniejszymi drogami w Niemczech i negował konieczność ograniczania na nich prędkości.

Tymczasem członek zarządu ADAC, Gerhard Hillebrand, powiedział w rozmowie z agencją DPA, że ADAC zasadniczo już nie opiera się ograniczaniu prędkości. „Zasadniczo nie jesteśmy przeciwni” nie oznacza jednak, że ADAC kompletnie zmienił swoje stanowisko – zastrzegł. Hillebrand żąda jednak, by dyskusję oprzeć na rzeczowych argumentach, a nie na emocjach.

Brak konkretnych liczb

Jakie skutki miałoby ogólne ograniczenie prędkości do 130 km/h musi zostać dopiero zbadane – twierdzi kierownictwo atomobilklubu. 50 proc. z 21 mln członków członków ADAC opowiada się co prawda przeciwko ograniczeniom prędkości, 45 proc. jest za. Natomiast w sondażu DeutschlandTrend z października 2019 większość ankietowanych była za wprowadzeniem ogólnego ograniczenia prędkości (czy wpowadzenia dozwolonej prędkości maksymalnej) na autostradach.

Pod koniec roku 2019 w Niemczech ponownie rozgorzała trwająca od dekad debata na ten temat. Chadecja jest przeciwna, SPD i Zieloni są za. Obecny minister komunikacji Andreas Scheuer z bawarskiej CSU podkreśla: – Mamy dużo innych ważniejszych zadań niż ciągłe podgrzewanie tego emocjonującego tematu, tym bardziej że większość takiego ograniczenia nie chce.

Socjaldemokratyczna minister środowiska Svenja Schulze uważa natomiast, że limit prędkości zmniejszyłby liczbę śmiertelnych wypadków na drogach i pozwoliłby na roczne zaoszczędzenie do 2 mln t CO2. Szefowa SPD Saskia Esken napisała na Twitterze, że w tylko zaledwie kilka krajów nie ma ograniczeń prędkości. Do takich wyjątków należy m. in. Korea Północna.

70 proc. bez ograniczeń

W październiku ubiegłego roku nie przeszedł w Bundestagu wniosek Zielonych o wprowadzenie ograniczenia szybkości.

Na większości autostrad w Niemczech w dalszym ciągu można jeździć z dowolną prędkością. Ograniczenia prędkości obowiązują na mniej niż jednej trzeciej długości niemieckich autostrad.