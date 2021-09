Posłowie na celowniku hakerów: nowe cyberataki z zagranicy

Co najmniej po raz trzeci w tym roku niemieckie organa bezpieczeństwa poinformowały Bundestag o cyberatakach ze strony zagranicznych służb specjalnych.

Przedwyborcza ofensywa

Jak dowiedziała się dziś (03.09.2021) Niemiecka Agencja Prasowa dpa z kół zbliżonych do parlamentu, kluby poselskie partii SPD i unii CDU/CSU przekazały w tym tygodniu najnowsze ostrzeżenie w tej sprawie do swych członków i współpracowników. Jako pierwszy poinformował o tym portal internetowy „The Pioneer”.

W piśmie z 24 czerwca Federalny Urząd Ochrony Konstytucji, czyli niemiecki kontrwywiad cywilny, i Federalny Urząd Bezpieczeństwa Technik Informacyjnych (BSI) oświadczyły: „W obliczu zbliżających się wyborów do Bundestagu Federalny Urząd Ochrony Konstytucji obserwuje nasilenie się cyberataków zagranicznych służb specjalnych przeciwko członkom niemieckich partii politycznych”.

Hakerzy nie od dziś atakują Bundestag

Phishing, dezinformacja, GRU

Ataki te skierowane są często na prywatne i służbowe adresy mejlowe posłów do Bundestagu. Obce służby mogą wykorzystać dostęp do nich w celu „rozpowszechniania w imieniu tych posłów osobistych i intymnych informacji lub sfabrykowanych, fałszywych wiadomości” – ostrzegają wspólnie kontrwywiad i Urząd Bezpieczeństwa Technik Informacyjnych.

Za atak phishingowy sprzed kilku miesięcy, w którym usiłowano uzyskać dostęp do kont mejlowych niemieckich deputowanych, odpowiedzialna jest – jak podejrzewają śledczy – rosyjska grupa hakerska „Ghostwriter”, pozostająca na usługach rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Ataki tego typu polegają na tym, że sprawca podszywa się pod inną osobę lub instytucję, by wykraść informacje poufne (np. hasła lub numery kart kredytowych), zainfekować komputer szkodliwym oprogramowaniem lub nakłonić ofiarę do określonych działań.

(DPA/jak)

