Posłowie CDU: Trójkąt Weimarski dla wspólnej obrony Europy

Budowę Europejskiej Wspólnoty Obronnej, z ważną rolą Polski, postulują posłanka Serap Güler i były minister finansów Wolfgang Schaeuble z CDU na łamach gazety „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ). „Silna demokracja wymaga zdolności do obrony na zewnątrz oraz suwerenności państwowej, czyli monopolu na użycie siły, wewnątrz” – piszą w opublikowanym w środę (6.09.2023) artykule. Ich zdaniem najwyższy czas przypomnieć sobie o dawnej idei Konrada Adenauera i Roberta Schumana, której realizacja nie została dokończona. „Ich wizja, by nieodwracalnie zintegrować Europę poprzez Europejską Wspólnotę Obronną jest dziś bardziej aktualna niż kiedykolwiek” – oceniają.

„Oprócz historycznego rdzenia, tworzonego przez Niemcy i Francję potrzeba tu przede wszystkim Polski” - podkreślają Güler i Schaeuble.

„Ożywienie Trójkąta Weimarskiego i rozszerzenie francuskich zdolności nuklearnych dla ochrony Europy, w znacznym stopniu współfinansowane przez Niemcy, są kluczowymi filarami tej stabilnej architektury bezpieczeństwa. ” – dodają. Zdaniem autorów w ten sposób zapewnić można zdolność do skutecznego odstraszania „starych i nowych rywali systemowych – zawsze we współpracy z NATO, nigdy bez niego.

Europejska tarcza bez kluczowych partnerów

Według Güler i Schaeublego zaproponowana przez Niemcy europejska tarcza antyrakietowa (European Sky Shield Initiative – ESSI) – „jakkolwiek bez udziału naszych niezwykle ważnych partnerów – byłaby pierwszym konkretnym krokiem w kierunku pogłębienia integracji i interoperacyjności w rdzeniu Europy”.

Niemiecki system obrony przeciwlotniczej IRIS-T Zdjęcie: Diehl Defence

Inicjatywę europejskiej tarczy antyrakietowej przedstawił kanclerz Niemiec Olaf Scholz w sierpniu 2022 roku w swoim wystąpieniu na Uniwersytecie Karola w Pradze. Przekonywał, że wspólna obrona powietrzna będzie „korzyścią dla bezpieczeństwa całej Europy”, a także, że byłoby to „tańsze i bardziej skuteczne, niż gdyby każdy z osobna budował kosztowną i wysoce skomplikowaną obronę przeciwrakietową”. Deklarację w tej sprawie podpisano w październiku ub. roku w Brukseli. Do lipca 2023 do inicjatywy przystąpiło 19 państw. Nie ma jednak wśród nich ani Francji ani Polski.

Obowiązkowy rok służby dla społeczeństwa

W swoim artykule w „FAZ” Güler i Schaeuble zauważają także, że w „postheroicznym” społeczeństwie, w którym coraz mniej osób gotowych jest do służby społecznej, należy zadać pytania „kto ma nas bronić”. Politycy CDU proponują wprowadzenie w Niemczech obowiązkowego roku pracy socjalnej dla wszystkich kończących szkołę, a dodatkowo umożliwienie wszystkim pracownikom świadczenie pracy na rzecz społeczeństwa przez jeden dzień roboczy w tygodniu.

„Obywatel ma nie tylko prawa, ale i obowiązki. Ale tam, gdzie poczucie obowiązku pozostaje w tyle, państwo jest powinno dawać impulsy, promować i żądać solidarności oraz odpowiedzialności” – piszą autorzy.