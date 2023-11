Posłanka wzywa do obrony kobiet przed przeciwnikami aborcji

Deputowana do Bundestagu Katja Mast, przewodnicząca frakcji SPD, wzywa Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Rodziny do opracowania prawa chroniącego kobiety przed radykalnymi przeciwnikami aborcji. „Ważne jest również, by regulacje eliminujące uciążliwości na chodniku (Gehsteigbelästigung: niemiecki eufemizm oznaczający nękanie pacjentek przed poradniami i klinikami ginekologicznymi przez aktywistów antyaborcyjnych – red.) były trwałe – zauważyła Mast w rozmowie z agencją DPA. Jak podkreśliła, prace nie mogą się przedłużać i czekać na weryfikację. – I szczerze mówiąc, to wszystko to także jasne stanowisko polityczne w sprawie kobiet w sytuacjach konfliktowych i pracy przychodni zamiast werufikacji do ostatniego punktu – uważa socjaldemokratka.

Umowa koalicyjna SPD, Zielonych i FDP zawiera zapis w tej sprawie: „Podejmiemy skuteczne kroki prawne przeciwko tzw. uciążliwościom na chodniku ze strony przeciwniczek i przeciwników aborcji”. Rząd nie zajął się jeszcze tą sprawą – ani na poziomie ustawowym, ani na poziomie rozporządzenia. Mast zwraca uwagę, że ministerstwa powinny w tej sprawie działać szybko: – Rząd obiecywał mi kilka razy, że odpowiedni projekt ustawy trafi pod obrady gabinetu. Traktuję te obietnice poważnie, ponieważ opowiadamy się po stronie kobiet, które przychodzą na konsultację, oraz po stronie pracowników przychodni.

40-dniowa akcja religijnych działaczy

Według centrum doradczego Pro Familia, tylko w ostatnich dniach w wielu niemieckich miastach, takich jak Frankfurt, Monachium, Kilonia i Münster, radykalni przeciwnicy aborcji nękali kobiety w drodze do placówek służby zdrowia oraz pracowników przychodni i klinik. Działania te nasiliły się w ramach 40-dniowej kampanii radykalnych przeciwników aborcji, którzy poza tym wystawali przed poradniami, modlili się głośno i trzymali transparenty o treściach religijnych.

„Czasami mieli większe od człowieka czarne, drewniane krzyże. Tworzy to atmosferę presji i grozy” – relacjonuje organizacja broniąca praw kobiet. Odbiera to kobietom prawo do neutralnej konsultacji, do której Niemki mają ustawowo prawo. Zamiast tego potrzebne są strefy ochronne przed placówkami służby zdrowia.

Aborcja w Niemczech: dane

We wrześniu Federalny Urząd Statystyczny podał nowe dane dotyczące aborcji. Od kwietnia do czerwca w Niemczech przerwanych zostało prawie 27 tys. ciąż, większość ambulatoryjnie. Część kobiet przyjechała z zagranicy.

96 proc. to ciąże przerwane na podstawie regulacji o poradnictwie. Zgodnie z nią przerwanie ciąży nie jest karane, jeśli dochodzi do niego w pierwszych 12 tygodniach po zapłodnieniu, przeprowadza je lekarz, pacjentka się tego domaga i przedstawi lekarzowi zaświadczenie, że co najmniej 3 dni wcześniej skorzystała z odpowiedniego poradnictwa.

