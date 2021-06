Portugalia zamyka stolicę. Kordon sanitarny

Lizbona będzie otoczona kordonem sanitarnym, co oznacza zakaz wjazdu i wyjazdu do miasta. Kordon będzie obowiązywał przed dwa i pół dnia – od godziny 16:00 w piątek, 18 czerwca, do godziny 6:00 w poniedziałek.

Mieszkańcy metropolii będą mogli ją opuścić tylko z ważnego powodu – poinformował rząd Portugalii. Osoby spoza regionu będą mogły wjechać tylko z wyjątkowych przypadkach.

Wiele przypadków odmiany Delta

W ciągu 24 godzin nowe infekcje koronawirusem osiągnęły w Lizbonie alarmujący stan – w czwartek odnotowano 928 nowych przypadków. To najwięcej zachorowań od 19 lutego. Było to około 75 procent wszystkich przypadków zarejestrowanych tego dnia w Portugalii (1233). W regionie metropolii lizbońskiej (który obejmuje oprócz Lizbony m.in. Sintrę, Mafrę, Setubal, Seixal i inne miasta) mieszka około 27 procent z 10,3 mln obywateli Portugalii.

W Lizbonie rozprzestrzenia się obecnie dosyć szybko Delta – odmiana koronawirusa, odkryta po raz pierwszy w Indiach – powiedziała minister ds. prezydium rządu i modernizacji administracji Mariana Vieira da Silva. – Nie jest łatwo podjąć takie działania, ale wydają się nam niezbędne, aby sytuacja, która panuje obecnie w Lizbonie, nie rozprzestrzeniła się na cały kraj – podkreśliła.

Alarmujący wzrost zachorowań

Portugalia, niegdyś mocno dotknięta pandemią, skutecznie odpierała koronawirusa w okresie zimowym i przez pewien czas na wiosnę miała jedne z najniższych wskaźników infekcji w Europie. Stan wyjątkowy mający na celu opanowanie pandemii zakończył się 1 maja po pięciu i pół miesiącach.

Teraz jednak 14-dniowy wskaźnik zachorowalności na 100 tys. mieszkańców w ciągu kilku tygodni wzrósł z 55 do 87.

(DPA/dom)