Porozumienie w Volkswagenie. Bolesne cięcia

Związek zawodowy IG Metall i niemiecki gigant samochodowy zakończyły najdłuższe w historii Volkswagena (VW) negocjacje płacowe.

Do 2030 roku VW chce zlikwidować ponad 35 tys. miejsc pracy. Cięcia mają być przeprowadzone w sposób odpowiedzialny społecznie – ogłosił w piątek wieczorem (20.12.2024) koncern VW.

Decyzja jest częścią porozumienia osiągniętego przez producenta samochodów i związek zawodowy IG Metall po wielodniowych negocjacjach. – W negocjacjach mieliśmy trzy priorytety: zmniejszenie nadwyżki mocy produkcyjnych w niemieckich zakładach, obniżenie kosztów pracy i zmniejszenie kosztów rozwoju do konkurencyjnego poziomu – powiedział prezes VW Thomas Schäfer. – Osiągnęliśmy realne rozwiązania we wszystkich trzech obszarach.

„Trudne decyzje”

Producent samochodów zmniejszy moce techniczne w niemieckich zakładach o ponad 700 tys. pojazdów. – To są trudne decyzje, ale także ważne decyzje dotyczące przyszłości – przyznał główny negocjator IG Metall Thorsten Gröger. Dodał, że stworzy to podstawę dla Volkswagena, aby stać się do 2030 roku technologicznie wiodącym producentem seryjnym.

Związek zawodowy IG Metall podkreśla, że uniknięto zamknięcia zakładów i przymusowych zwolnień. – Żaden zakład nie zostanie zamknięty, nikt nie zostanie przymusowo zwolniony, a nasza wewnętrzna zakładowa umowa płacowa zostanie w perspektywie długoterminowej zabezpieczona – powiedziała przewodnicząca rady zakładowej Daniela Cavallo. Podkreśliła, że osiągnięto zapewnienia w umowie zbiorowej i zapewnienie zatrudnienia do końca 2030 roku

Najdłuższe negocjacje w historii VW

Porozumienie zostało osiągnięte po maratonie negocjacyjnym. Od poniedziałku, 16 grudnia, przedstawiciele Volkswagena i IG Metall w Hanowerze prowadzili negocjacje trwające nieraz dzień i noc. W sumie rozmowy trwały ponad 70 godzin. Według IG Metall była to najdłuższa runda negocjacji zbiorowych w historii Volkswagena.

Na ostatnią rundę rozmów przed świętami Bożego Narodzenia przeznaczono kilka dni, bo obie strony chciały osiągnąć porozumienie przed świętami. Około 70 przedstawicieli firmy i związku zawodowego zostało zakwaterowanych w hotelu w Hanowerze.

Jeszcze w środę, 18 grudnia, uczestnicy obrad mówili o bardzo rozbieżnych stanowiskach. Związkowcy z IG Metall określili jasno, że zamknięcie zakładów i przymusowe zwolnienia są dla nich „czerwoną linią”, która nie może zostać przekroczona. W grę nie wchodziło dla nich także obniżenie załogom pensji o 10 proc., jak proponowało kierownictwo VW.

IG Metall żądał zachowania wszystkich dziesięciu lokalizacji w Niemczech i gwarancji zatrudnienia dla około 130 tys. pracowników. Poprzednia gwarancja zatrudnienia sprzed ponad 30 lat, która wykluczała przymusowe zwolnienia, została anulowana przez VW we wrześniu tego roku.

Od początku grudnia IG Metall dwukrotnie objął producenta samochodów ogólnokrajowymi strajkami ostrzegawczymi. W strajkach wzięło udział – według związkowców – za każdym razem około 100 tys. pracowników w dziewięciu lokalizacjach.

