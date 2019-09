Porozumienie podpisane. Ma być nowy most na Odrze

Do 2025 roku ma być gotowy nowy most graniczny na Odrze. Porozumienie w tej sprawie podpisali w piątek (27.09.19) w Berlinie ministrowie infrastruktury Polski Andrzej Adamczyk i Niemiec Andreas Scheuer. Nowa przeprawa ma powstać w Kostrzynie nad Odrą w województwie lubuskim. Most istniejący tam obecnie jest w bardzo złym stanie. Pochodzi jeszcze z lat trzydziestych ubiegłego wieku i nie mogą jeździć po nim samochody ciężarowe.

– Ludzie budują zbyt wiele murów, a za mało mostów – mówił niemiecki minister Andreas Scheuer. Jak podkreślał, zarówno gospodarki Polski i Niemiec jak i społeczeństwa obu krajów potrzebują nowoczesnych połączeń, dzięki którym mogą coraz mocniej się zrastać. – Dzięki temu porozumieniu możemy w końcu pójść do przodu i zostawić w tyle czasy drugiej wojny światowej, bo właśnie z tego okresu pochodzi istniejący obecnie most – mówił Scheuer.

Nowy most połączy niemiecką drogę federalną nr 1 z polską drogą krajową nr 22 i w końcu umożliwi przeprawę w Kostrzynie nad Odrą samochodom ciężarowym. Inwestycja będzie kosztować ok. 100 milionów złotych. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Koszty budowy mają pokryć Polska i Niemcy.

Ministrowie Andreas Scheuer i Andrzej Adamczyk podczas rozmów w Berlinie

Polski minister Andrzej Adamczyk podkreślał, że budowa nowego mostu w Kostrzynie napotykała w przeszłości na wiele problemów. – Jeszcze przed pięcioma laty wydawało się, że nie da się tego zrobić. Ale przychodzą ludzie, którzy to po prostu robią, a dopiero potem dowiadują się, że było to niemożliwe – mówił. Minister dodawał, że projekt jest przejawem dobrej woli, aby „łączyć w miejscach, w których jest to potrzebne i oczekiwane”.

Adamczyk podkreślał, że na północ od Kostrzyna nad Odrą pierwszy most jest w odległości aż 60 kilometrów, a na południe w odległości 35 kilometrów. „Jeżeli znajdziemy sposób na to, by złagodzić skutki braku mostów w relacjach transgranicznych to myślę, że będzie to dobrze służyło Niemcom i Polsce” – mówił.

Podczas piątkowych rozmów w Berlinie ma być poruszony także temat modernizacji i rozbudowy połączeń kolejowych między Polską a Niemcami.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>