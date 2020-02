Porozumienie handlowe między USA i Chinami zaszkodzi niemieckiemu eksportowi

Z opublikowanej dziś (17.02.2020) analizy Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii wynika, że pierwsza część porozumienia handlowego między USA i Chinami może obniżyć wartość niemieckiego eksportu do Chin w przyszłym roku o prawie 4,5 mld dolarów. Największe straty poniesie niemiecki przemysł samochodowy, lotniczy i maszynowy.

- Porozumienie handlowe między USA i Chnami jest z jednej strony niekorzystne dla Chin, które jednostronnie zobowiązały się zwiększyć import amerykańskich towarów o co najmniej 200 mld dolarów, rezygnując przez to z artykułów wytwarzanych w innych państwach, które kupowały do tej pory - oświadczył prezes Instytutu Gabriel Felbermayr. - Z drugiej strony zaszkodzi ono pozostałym partnerom handlowym Chin, których import do tego kraju zostanie wyparty przez towary amerykańskie i utracą oni w ten sposób znaczną część swoich udziałów na rynku chińskim - dodał.

Szef Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii Gabriel Felbermayr

Jeżeli wzrost gospodarczy Chin okaże się niższy od przewidywanego, na przykład wskutek następstw epidemii koronawirusa, straty dla Niemiec i innych państw trzecich mogą okazać się jeszcze wyższe. Wynika to stąd, że porozumienie z USA zobowiązuje Chiny do dodatkowego zwiększenia importu ze Stanów Zjednoczonych, który nie zależy od popytu na chińskim rynku.

Pierwsza część porozumienia handlowego między USA i Chinami ("Phase-1-Deal") została podpisana 15 stycznia tego roku w celu "ograniczenia napięć" w sporze handlowym między nimi. Chiny zobowiązały się do dodatkowych zakupów towarów amerykańskich, żeby obniżyć ogromny amerykański deficyt handlowy.

Przewodniczący Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (DIHK) Eric Schweitzer

Niemiecka gospodarka zapatruje się na to porozumienie z mieszanymi uczuciami. - Jego pozytywną stroną jest to, że na razie udało się uniknąć dalszej, globalnej eskalacji wojny celnej. Negatywną natomiast to, że większa część ceł odwetowych wciąż obowiązuje - powiedział w rozmowie z agencją Reutera przewodniczący Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (DIHK) Eric Schweitzer.

Dlatego, jego zdaniem, do prawdziwego odprężenia w handlu światowym wciąż jest jescze daleka droga. Schweitzer zwrócił uwagę, że USA i Chiny są dla gospodarki niemieckiej w dalszym ciągu partnerami handlowymi numer jeden i trzy.

