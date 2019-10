Porażka Johnsona. Odroczone głosowanie w Izbie Gmin

322 posłów głosowało w sobotę w Izbie Gmin za poprawką zgłoszoną przez niezrzeszonego posła Olivera Letwina ws. odłożenia decyzji o poparciu lub odrzuceniu nowego porozumienia z UE. 306 posłów było przeciw. Celem poprawki Letwina było zmuszenie premiera Wlk. Brytanii Borisa Johnsona do zwrócenia się do Brukseli o przesunięcie terminu wyjścia z UE do 31 stycznia 2020 r. Poprawka przewiduje wstrzymanie poparcia dla umowy do czasu przyjęcia i wejścia w życie stosownych ustaw. Jej celem ma być uniknięcie bezumownego brexitu.

dpa/jar