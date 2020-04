Ponad jedna trzecia imigrantów ma wyższe wykształcenie. To więcej niż wśród Niemców

Instytut Badań nad Rynkiem Pracy i Aktywnością Zawodową (IAB) w Norymberdze przedstawił wyniki swoich analiz. Wynika z nich, że odsetek imigrantów z wyższym wykształceniem (34 procent) jest wyższy niż wśród rdzennych mieszkańców Niemiec, który wynosi 23 procent.

Z drugiej strony wśród uchodźców i imigrantów przybyłych do Niemiec 39 procent nie ma żadnego wykształcenia zawodowego, podczas gdy wśród Niemców takich kwalifikacji nie ma tylko 9 procent - poinformował IAB.

Różny poziom wykształcenia

„Wzrost liczby uciekinierów w latach 2015 i 2016 przejściowo obniżył przeciętny poziom ich wykształcenia“ - podał IAB. W latach następnych jednak ponownie wzrósł.

Największy odsetek wśród imigrantów stanowią przybysze z państw członkowskich UE. W latach 2011-2013 wynosił on 60 procent, a po kulminacyjnej fali napływu uchodźców i migrantów w latach 2015-2016 utrzymywał się na poziomie około 40 procent. W tej chwili odsetek ten wynosi 45 procent.

„Poziom wykształcenia wśród nowoprzybyłych jest bardzo zróżnicowany“ - stwierdza IAB w opublikowanych wynikach badań na ten temat. Wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem zderza się z jeszcze wyższym odsetkiem osób bez żadnego przygotowania zawodowego. Wzrost liczby imigrantów po roku 2010 wpłynął na obniżenie wśród nich liczby osób z wyższym wykształceniem i jednocześnie przyczynił się do wzrostu liczby osób bez żadnego wykształcenia zawodowego - czytamy w komunikacie prasowym.

Lepsze wykształcenie to lepsza praca

Wskaźnik zatrudnienia w przypadku imigrantów przybyłych do Niemiec z innych państw unijnych wynosi około 76 procent i utrzymuje się na podobnym poziomie co wśród rdzennych Niemców. W przypadku osób przybyłych do Niemiec z państw spoza UE jest on znacznie niższy i wynosi obecnie około 33 procent.

Wskaźnik zatrudnienia w przypadku osób z wyższym wykształceniem i wykształceniem zawodowym jest wyższy niż wśród osób, które nie mogą się nim wykazać. Różnica wynosi tu średnio około 20 punktów procentowych na korzyść pierwszej grupy osób.

Instytut IAB przeprowadza cykliczne badania, które obejmują każdego roku jeden procent wszystkich gospodarstw domowych w Niemczech.

