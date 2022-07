Ponad 915 tysięcy uchodźców z Ukrainy w Niemczech

Spośród zarejestrowanych uchodźców 890 605 to obywatele Ukrainy (stan na 19 lipca). Poinformowało o tym federalne ministerstwo spraw wewnętrznych w odpowiedzi na pytanie niemieckiej agencji prasowej DPA. Nie wiadomo jednak, ilu z nich nadal przebywa w Niemczech. Znaczna część mogła już wyjechać do innych krajów lub wrócić na Ukrainę.

Ukraińcy mają prawo wjeżdżać do Niemiec ze swoimi dokumentami bez konieczności składania odpowiedniego wniosku. Dlatego zwłaszcza ci, którzy pozostają u znajomych lub krewnych i nie ubiegają się o żadną pomoc państwa, nie od razu pojawiają się w oficjalnych statystykach.

Przede wszystkim kobiety

Unia Europejska już kilka miesięcy temu podjęła decyzję o uruchomieniu po raz pierwszy dyrektywy o „masowym napływie” w celu przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy. Dyrektywa ta stanowi, że osoby poszukujące ochrony nie muszą ubiegać się o azyl, natomiast otrzymują pozwolenie na roczny pobyt i mogą pracować. Możliwe jest przedłużenie tego pozwolenia do trzech lat. Spośród uchodźców z Ukrainy zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców prawie dwie trzecie (65,7 procent) to dziewczęta i kobiety. Wśród dorosłych kobiety stanowią trzy czwarte (75,6 procent), a mężczyźni 23,9 procent. 339 799 (37,1 procent) to dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat, w tym duża część w wieku szkoły podstawowej (129 503 z nich ma od sześciu do jedenastu lat). 120 154 zarejestrowanych uchodźców ma od 12 do 17 lat. 69 022 (7,5 procent) uchodźców to ludzie w wieku powyżej 64 lat.

DPA/pedz

