Ponad 100 tysięcy ukraińskich uchodźców w Niemczech

Reem Alabali-Radovan (SPD), pełnomocniczka rządu federalnego ds. integracji i walki z rasizmem obiecała dalsze przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. „Niemcy zapewnią ochronę wszystkim ludziom, którzy uciekają do nas z Ukrainy" – powiedziała dziennikarzom Funke Mediengruppe (12.03.). „W miarę narastania brutalności wojny napastniczej będzie ich przybywać coraz więcej" – dodała. „Nikt nie jest w stanie przewidzieć dokładnej liczby.”

Wielu obywateli zadeklarowało gotowość przyjęcia osób z Ukrainy prywatnie – podkreśliła Alabali-Radovan. „Myślę, że ta solidarność jest wspaniała, to wielki moment dla naszego kraju”. Polityk zaleca, by obywatele towarzyszyli uchodźcom „w ramach swego rodzaju sponsoringu". W tym celu można również zwrócić się do społeczności ukraińskich i organizacji migrantów. „Są blisko i wiedzą, czego potrzebują uchodźcy".

Świadczenia dla uciekinierów

Alabali-Radovan jednocześnie wykluczyła, że władze mogą przydzielać uchodźców do prywatnych gospodarstw domowych. „Władze federalne, krajowe i lokalne są odpowiedzialne za zapewnienie przyjęcia uchodźców" – zapewniła. „Codziennie budowane są nowe schroniska dla uchodźców i to się udaje, także we współpracy z Federalną Agencją Pomocy Technicznej, Bundeswehrą i organizacjami pomocy społecznej".

Sekretarz stanu zaproponowała również rozszerzenie zakresu świadczeń socjalnych dla przybyszy. Jej zdaniem „osoby z Ukrainy powinny mieć dostęp do podstawowego zabezpieczenia społecznego w perspektywie średnioterminowej". W chwili obecnej priorytetem jest zakwaterowanie i opieka, ale należy także utorować drogę do uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych.

Specjalne pociągi z Polski

Lider Partii Zielonych Omid Nouripour wezwał do przyspieszenia procesu dystrybucji uchodźców w całym kraju. „Potrzebujemy na przykład specjalnych pociągów z Polski do całych Niemiec, tak aby większość ludzi nie przyjeżdżała do Berlina, ale była rozprowadzana po całym kraju" – powiedział gazecie „Neue Osnabrücker Zeitung" (12.03.). Przybysze powinni także mieć możliwość uczestniczenia w kursach językowych i korzystania z pomocy państwa.

Nouripour ostrzega, że to, jak długo utrzyma się obecna gotowość do pomocy, będzie zależało również od tego, jak dobrze zostanie skoordynowane i zorganizowane przyjmowanie uciekinierów. Zapowiedział także wprowadzenie dodatkowych ulg, zwłaszcza dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Konieczne jest „zrekompensowanie rosnących kosztów energii", z czego powinny skorzystać przede wszystkim osoby o niskich dochodach.

„To nie jest ich wojna”

Reem Alabali-Radovan wyraziła ubolewanie z powodu dyskryminacji Rosjan w Niemczech od początku wojny na Ukrainie. „W niektórych przypadkach ludzie nie mają już odwagi mówić po rosyjsku na ulicy. To mnie bardzo martwi" – powiedziała Alabali-Radovan gazetom Funke Mediengruppe. „Doszło również do ataków na rosyjskie targowiska z żywnością, dzieci są znieważane w szkołach. Nie możemy tego tolerować". Wojna na Ukrainie jest wojną prezydenta Rosji Władimira Putina, a nie wojną Rosjan – podkreśliła Alabali-Radovan.

Tymczasem sytuacja na Ukrainie wciąż się pogarsza. Agencja pomocowa Save the Children ostrzegła, że w związku z obecnymi temperaturami wynoszącymi minus 20 stopni szczególnie dzieci są narażone na hipotermię. Irina Saghoyan, dyrektor tej organizacji na Europę Wschodnią, powiedziała, że dzieci, niektóre z nich zupełnie same, szły przez „zimno, wiatr i śnieg, niosąc tylko to, co mogły złapać przed ucieczką". Szczególnie zagrożone są noworodki i małe dzieci.

