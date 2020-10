Społeczeństwo

Ponad 1000 migrantów dotarło do Wysp Kanaryjskich

Przepłynięcie łodzią z Afryki do Europy przez Atlantyk jest znacznie bardziej niebezpieczne niż przez Morze Śródziemne. Mimo to wielu migrantów się na to decyduje.

Migranci na Gran Canaria

W ciągu zaledwie 48 godzin, od czwartku do weekendu, na Wyspy Kanaryjskie dotarło ponad 1000 migrantów z Afryki. Tylu odnotowano ostatnio w 2006 roku, poinformował w sobotę (10.10.2020) Hiszpański Czerwony Krzyż. 1015 osób na 37 łodziach osiągnęło wyspy Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria i Teneryfa. Większość łodzi stanowiły tzw. cayucos, kilkumetrowe, otwarte łodzie rybackie. Odkryły je statki ratownictwa morskiego na hiszpańskich wodach terytorialnych. Większość migrantów przybyła z krajów Maghrebu albo z państw na południe od Sahary. Stan ich zdrowia jest dobry, niektórzy byli wychłodzeni, wszyscy zostali poddani testowi na obecność koronawirusa. Kto przegapi archipelag, ma przed sobą ponad 3500 mil morskich drogi przez ocean Alternatywa trasa przerzutowa Od kilku miesięcy migranci z Afryki rzadziej wybierają drogę do Europy przez Morze Śródziemne. Powodem są porozumienia UE z Libią, Turcją i Marokiem. Według hiszpańskiego MSW, od stycznia do końca września na Wyspach Kanaryjskich wylądowało ponad 6 tys. migrantów; jest to sześciokrotnie więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. Archipelag Wysp Kanaryjskich leży blisko 100 km od wybrzeża Afryki Zachodniej – tym samym stosunkowo blisko kontynentu. Dla małych łodzi, wyposażonych z reguły tylko w zaburtowy silnik, Atlantyk może jednak być bardzo niebezpieczny. Kto przegapi archipelag, ma przed sobą ponad 3500 mil morskich (6500 km) otwartej wody. Najbliższym przystankiem jest Kuba. (dpa, afp / stas)

Redakcja poleca