Pomysły na Wielki Post. Koniec z marnotrawstwem, plastikiem i smartfonem

Wielki Post to czas wyrzeczeń. Wielu Niemców ma już z tym doświadczenie. 44 procent przyznało, że już częściej rezygnowało z czegoś, co lubią lub z konkretnych dóbr konsumpcyjnych – wynika z sondażu ośrodka badania opinii publicznej Forsa.

Ci, którzy chcą pościć, wymieniają na pierwszym miejscu słodycze (67 procent), a na drugim alkohol (65 procent)

Ale są i inne możliwości. Alternatywne cele służą klimatowi i lepszemu samopoczuciu.

Koniec marnotrawstwa

Post z marnotrawstwa to na pewno cel przyczyniający się do zrównoważonego rozwoju. Chyba większość przyzna, że w naszym życiu codziennym za dużo kupujemy, konsumujemy i wyrzucamy. Przeciętnie każdy Niemiec wyrzuca co roku 80 kilogramów żywności.

Kto chce ograniczyć ten proceder, powinien lepiej planować robienie zakupów (robić je wtedy, kiedy są konieczne), sprawdzać zapasy, a w restauracji, jeśli nie dokończył posiłku, poprosić o zapakowanie reszty.

Taki model można przenieść na wiele dziedzin życia, m.in. na kupowanie ubrań. W tym ostatnim przypadku dobrym sposobem jest wymienianie się nienoszonymi już ubraniami w kręgu znajomych. Szczególnie dla kobiet takie prywatne „giełdy ubrań" to kopalnia ciekawych kreacji.

Plastikowy post

Ściśle związane z marnotrawstwem jest ograniczenie plastikowych odpadów. Na pierwszy rzut powinny pójść opakowania. Pomogą w tym sklepy, w których można pakować żywność lub artykuły drogeryjne do przyniesionych ze sobą słoików lub pojemników.

Tylko niewielka część odpadów z plastiku poddawana jest recyklingowi. W 2017 roku zgromadzono w Niemczech aż 5,2 mln ton plastikowych śmieci, z czego tylko 15 procent podlegało wtórnemu przetworzeniu – wynika z „Altasu plastiku", opracowanego przez niemiecką organizację ekologiczną BUND.

Ze wszystkich krajów europejskich najwięcej odpadów z plastiku produkują właśnie Niemcy. W 2016 roku wyprzedziły je jeszcze Luksemburg, Irlandia i Estonia.

Samochodowy post

Na pewno dobra dla klimatu i bilansu emisji CO2 będzie rezygnacja z jazdy samochodem. Jeśli możesz zrezygnować z czterech kółek, przesiądź się do środków transportu publicznego. Jeszcze lepiej (o ile dystans, jaki mamy do pokonania, na to pozwala) dojechać na miejsce rowerem lub pójść piechotą.

Ideę „samochodowego postu“ promują w Niemczech m.in. Kościół katolicki i ewangelicki. Każdy, kto chce pościć w ten sposób, znajdzie na stronie internetowej Autofasten.de wiele sugestii i informacji na temat ekologicznego podróżowania. Może sprawdzić, jak unikać zbędnych podróży i wypróbować kalkulator CO2.

Na stronie znajdują się także informacje o ofertach zakładów transportu publicznego adresowanych do uczestników akcji.

Odłóż smartfon

Pomysł rezygnacji ze smartfona, ma wprawdzie mniej wspólnego ze środowiskiem naturalnym, ale może mieć doskonały wpływ na własne samopoczucie. Cyfrowy detoks z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Zamiast przez cały czas mieć pod ręką telefon i zaglądać do niego, kiedy nam się nudzi, warto poświęcić uwagę otoczeniu.

Jak wyliczyli autorzy Młodzieżowego Raportu Cyfrowego 2019, młodzi ludzie spędzają w sieci 36 godzin tygodniowo. A na dodatek im młodsi, tym intensywniej korzystają ze smartfona. Cyfrowy detoks może być dla nich coraz ważniejszy.

Postne ćwiczenia

Kto już zdecydował się na cyfrowy detoks, może wypróbować post z nieuwagi. Polega on na tym, by uważniej i bardziej świadomie poruszać się w swoim otoczeniu. Chodzi o zwracanie uwagi na to, co dzieje się wokół nas, ale i na nas samych. Przy tym ostatnim pomocna może okazać się codzienna medytacja.

