Pomysł prezydenta USA. Lekarze oponują

Donald Trump powiedział w czwartek wieczorem (23.04.2020) dziennikarzom w Białym Domu, że ciekawe byłoby zbadać, czy ludziom nie można by robić zastrzyków ze środków dezynfekujących. Tuż przedtem, na konferencji prasowej jeden z amerykańskich ekspertów rządowych wyjaśniał, że środki wybielające i dezynfekujące szybko zabijają wirusy np. na suchych metalicznych powierzchniach jak klamki.

Amerykański prezydent stwierdził potem: - Może jest jakiś sposób, jak moglibyśmy coś takiego robić, przez zastrzyki albo czyszczenie. Ciekawe byłoby to zbadać - powiedział Trump, dodając, że trzeba to oczywiście zlecić lekarzom. - Ale dla mnie to brzmi interesująco - powiedział prezydent.

Rządowy ekspert wyjaśniał także, że długość życia zarazków wyraźnie skraca bezpośrednia ekspozycja na światło słoneczne. Także ta informacja skłoniła amerykańskiego prezydenta do spekulacji, czy nie byłaby to także możliwość nowej terapii przeciwko koronawirusowi.

Donald Trump wpadł na kontrowersyjny pomysł leczenia koronawirusa

- Możnaby np. ciało poddawać działaniu ogromnej ilości promieni ultrafioletowych czy po prostu silnego światła. Przyjmijmy, że światło możnaby wprowadzić do ciała, co można zrobić przez skórę albo inną drogą - mówił Trump, dodając, że naukowcy chcą ewentualnie zbadać także tę możliwość. - To ogromna sprawa - powiedział Trump.

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na Facebooku! >>

Eksperci podkreślają jednak, że mydło, środki dezynfekujące i wybielające mogą skutecznie zabijać wirusy, gdy są stosowane zewnętrznie, czyli do mycia rąk albo czyszczenia. Do tej pory nie ma jednak żadnych skutecznych leków ani technik, które zabijałyby zarazki w organizmie zarażonego pacjenta.

(DPA/ma)