Pomysł, jak umożliwić odwiedziny w domach opieki. "Popełniono wiele błędów"

Andreas Westerfellhaus opowiedział się za umożliwieniem odwiedzin w domach opieki przy zachowaniu koniecznych środków ostrożności. W wywiadzie dla dziennika "Rheinische Post" oświadczył, że "ochrona pensjonariuszy takich domów przed koronawirusem nie może pogłębiać ich osamotnienia". Dlatego w domach opieki należy utworzyć jak najszybciej specjalne, odseparowane od innych, pomieszczenia przeznaczone dla członków rodzin i innych osób odwiedzających pensjonariuszy takich domów. Możliwe są także inne rozwiązania poprawiające ich obecną sytuację.

"Jest dla mnie oczywiste, że kto leży w tej chwili na łożu śmierci, ten musi mieć przy sobie określoną osobę, żeby w jej obecności mógł pożegnać się z życiem. Jeżeli nie uda się nam tego zapewnić, wiele osób będzie się lękać przeprowadzki do domu opieki", podkreślił Andreas Westerfellhaus.

Biskupi zabierają głos

Tego samego zdania są biskupi niemieckiego Kościoła katolickiego. Wiceprzewodniczący Niemieckiej Konferencji Biskupów, biskup Franz-Josef Brode, powiedział Katolickiej Agencji Informacyjnej (KNA), że także w koronakryzysie "należy dążyć do zachowania równowagi między koniecznymi ograniczeniami, odpowiedzialnością i ryzykiem z jednej strony, a uzasadnioną, czysto ludzką potrzebą spotykania się z bliskimi z drugiej". Zwrócił uwagę, że niektóre działania mające strzec ludzi przed zarażeniem się koronawirusem mogą potrwać dłużej. W żadnym wypadku nakaz utrzymywania dystansu społecznego jednak nie powinien obowiązywać dłużej niż jest to absolutnie konieczne. Biskup Bode podkreślił, że "szczególnie ważne jest to, żeby nikt nie musiał umierać w samotności".

Popełniono wiele błędów

Prezes Światowego Towarzystwa Medycznego (WMA) Frank Ulrich Montgomery wskazał na liczne błędy popełnione w Niemczech w rządowych staraniach o ochronę starszych ludzi. W wywiadzie dla grupy medialnej Funke Montgomery skrytykował zwłaszcza działania podejmowane dla ochrony osób przebywających w domach opieki, które, jego zdaniem, "zupełnie nie zdały egzaminu". Wyraził przy tym swoje zdziwienie tym "jak wiele uwagi poświęcono w Niemczech młodym i tryskającym zdrowiem piłkarzom, godząc się równocześnie, jak się zdaje, milcząco z tym, że starsi ludzie jeszcze długo mają żyć w domach opieki w izolacji społecznej". W tej sprawie "całkowiecie utracono umiar", oświadczył profesor Montgomery.

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na Facebooku! >>

DPA, KNA/jak