Pomyłka pilota. Papieros w kokpicie i samolot pikuje w dół

Żeby para z e-papierosa nie przedostała się do kabiny pasażerskiej, drugi pilot samolotu Booeing 737 nacisnął nieopatrznie dwa niewłaściwe przyciski, przez co w kabinie spadło ciśnienie i samolot automatycznie zaczął pikować w dół. Doniosły o tym chińskie media. Boeing 737 we wtorek (10.07.2018) wystartował z chińskiego miasta Dalian do Honkongu; na pokładzie znajdowało się 153 pasażerów i dziewięciu członków załogi.

Drugi pilot po zapaleniu e-papierosa chciał wyłączyć wentylalator, żeby para z papierosa nie dostała się do kabiny pasażerskiej. Zamiast tego pomylił się i wyłączył cały system wentylacji, co doprowadziło do braku tlenu w kabinie – informuje urząd komunikacji lotniczej.

„Poważne konsekwencje”

Urządzenia samolotowe zareagowały na to alarmem. Z sufitu wypadły maski tlenowe dla pasażerów, a samolot z wysokości 10 600 metrów zniżył się do 3000 m – pisze gazeta „China Daily”. Do incydentu doszło na pół godziny po starcie między miastami Shantou i Xiamen nad terytorium południowych Chin. Samolot leciał po tym już na normalnej wysokości i kontynuował ponad 3-godzinny lot. Eksperci krytykują decyzję o kontynuacji lotu, ponieważ rezerwy tlenu byłyby niewystarczające w przypadku, gdyby jeszcze raz w kabinie doszło do spadku ciśnienia.

Nie wiadomo, dlaczego pierwszy pilot nie powstrzymał drugiego oficera przed zapaleniem e-papierosa. Urząd transportu lotniczego zapowiedział „poważne konsekwencje” dla wszystkich odpowiedzialnych za to osób.

(dpa/ma)



Co zrobić, gdy na pokładzie samolotu umiera człowiek