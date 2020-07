Pomoc transgraniczna dla Syrii. Jest decyzja Rady Bezpieczeństwa ONZ

Po długich zmaganiach Rada Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku osiągnęła porozumienie w sprawie pomocy transgranicznej dla Syrii. W sobotę wieczorem (11.07.2020) czasu lokalnego większość członków Rady Bezpieczeństwa poparła propozycję Niemiec i Belgii. Przewiduje ona otwarcie przez kolejny rok co najmniej jednego przejścia granicznego na dostawę żywności, leków i innych środków.

Ostatnia rezolucja, która przez dwa przejścia graniczne umożliwiała zaopatrzenie milionów Syryjczyków w północno-zachodniej części kraju, wygasła w ten weekend.

Za nową rezolucją głosowało 12 z 15 członków Rady Bezpieczeństwa, której obecnie przewodniczą Niemcy. Rosja, Chiny i Wietnam wstrzymały się od głosu.

W ciągu ostatnich kilku dni nie uzyskano porozumienia w sprawie trzech projektów rezolucji. Ostatnio porozumienie blokowały swoim wetem Rosja i Chiny.

Dobra wiadomość, ale…

Sekretarz generalny ONZ António Guterres powiedział po porozumieniu, że dostawy z pomocą są niezbędne do przeżycia mieszkańców Syrii. Według ONZ od pomocy transgranicznej zależy życie około 2,8 mln osób w północno-zachodniej części kraju.

Przejście graniczne Bab al-Salam zostanie zamknięte dla pomocy humanitarnej

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas z ulgą skomentował przedłużenie transgranicznej pomocy humanitarnej dla Syrii. Jednocześnie był rozczarowany, że tylko jedno, a nie jak poprzednio dwa przejścia graniczne, pozostaje otwarte. – Nie możemy i nie chcemy ukrywać, że więcej otwartych przejść granicznych uważalibyśmy za konieczne – powiedział Maas. – To, że Rada Bezpieczeństwa poparła ostatecznie naszą kompromisową propozycję, jest dobrą wiadomością dla milionów syryjskich mężczyzn, kobiet i dzieci.

Zabawa życiem milionów ludzi

Organizacja humanitarna Care skrytykowała, że ​​Rada Bezpieczeństwa ONZ jeszcze bardziej ograniczyła dostęp do pomocy humanitarnej w północno-zachodniej Syrii. „Ta decyzja jest pozbawiona serca i bezwzględna” – oświadczyli działacze Care.

Krytyki nie szczędzą także niemieccy Zieloni. Szefowa klubu poselskiego tej partii w Bundestagu Katrin Goering-Eckardt nazwała „wstydem” to, jak Chiny i Rosja co rusz blokowały i ograniczały udzielanie pomocy humanitarnej. „To nie do zniesienia, jak Chiny i Rosja w Radzie Bezpieczeństwa wielokrotnie bawiły się życiem milionów ludzi, niewinnych dzieci i kobiet w Syrii” – powiedziała Goering-Eckardt dziennikowi „Bild am Sonntag”.

(EPD/dom)