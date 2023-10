Pomoc humanitarna do Strefy Gazy. Co wiemy?

Ile ciężarówek przyjechało już do Strefy Gazy?

Według relacji organizacji udzielających pomocy i agencji prasowych w miniony weekend (21-22.10.2023) wjechały do Strefy Gazy łącznie 34 ciężarówki: 20 w sobotę i 14 w niedzielę.

Według danych egipskiego Czerwonego Półksiężyca przez przejście graniczne w Rafah miało w poniedziałek, 23 października, przejechać kolejnych 40 tirów.

Po zakrojonym na szeroką skalę ataku terrorystycznym Hamasu* na Izrael 7 października rząd Beniamina Netanjahu wprowadził na dwa tygodnie całkowitą blokadę Strefy Gazy, zamieszkanej przez ponad dwa miliony osób.

Co zawierają transporty?

Izrael zgodził się wyłącznie na przywóz wody pitnej, żywności oraz lekarstw i innych produktów medycznych. Izraelskie siły bezpieczeństwa kontrolują zawartość ciężarówek w strefie tranzytowej. Ma to uniemożliwić transportowanie do Strefy Gazy broni oraz produktów potrzebnych do jej budowy. Izraelczycy usilnie chcą zapobiec czerpaniu korzyści z dostaw pomocy przez Hamas.

Pomoc humanitarna dla Strefy Gazy Zdjęcie: Ahmed Gomaa/Xinhua/IMAGO

Około 100 ciężarówek z pomocą dziennie byłoby według organizacji humanitarnych koniecznych do pokrycia podstawowych potrzeb ludzi w Strefie Gazy – dotychczas w ciągu trzech dni wjechało ich tylko 54.

Co jest potrzebne?

Według organizacji humanitarnych zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności cywilnej w Strefie Gazy wymagałoby docierania tam ok. 100 ciężarówek dziennie. Organizacje te domagają się również przywozu paliwa, potrzebnego zwłaszcza do zasilania generatorów prądu w szpitalach oraz do zapewnienia zaopatrzenia w wodę. Jedyna duża miejscowa elektrownia przerwała pracę z braku paliwa kilka dni po ataku Hamasu na Izrael.

Różne media informują, że w Strefie Gazy brakuje wody pitnej, co sprawia, że ludzie piją niekiedy wodę morską lub inną wodę nienadającą się do spożycia – z groźnymi skutkami dla zdrowia. Amerykańska agencja AP podaje, że około jednej czwartej szpitali na tym palestyńskim terytorium musiało wstrzymać pracę – częściowo z powodu zniszczeń wojennych, a częściowo z braku paliwa do generatorów prądu. W poniedziałek, 23 października, UNRWA ostrzegła, że jej zapasy paliwa wystarczą tylko na trzy dni.

Czy do Strefy Gazy dostarczane jest również paliwo?

Francuska agencja prasowa AFP podała w niedzielę, że przez przejście graniczne w Rafah przejechało sześć cystern z paliwem. Inne niezależne źródła nie przekazały takiej wiadomości. Potwierdził ją jedynie jeden z rzeczników Palestyńczyków.

Według AFP te cysterny z paliwem wjechały z Egiptu do Strefy Gazy, co dementuje Izrael Zdjęcie: Mohammed Abed/AFP/Getty Images

Według serwisu „The Times of Israel” władze izraelskie zdementowały tę informację.

Premier Beniamin Netanjahu i izraelski urząd do spraw terytoriów palestyńskich COGAT potwierdziły natomiast, że do szpitali trafiło paliwo z magazynów ONZ. Jest to zgodne z relacją agencji AP, według której paliwem z ONZ-owskiego magazynu napełniono siedem ciężarówek-cystern.

Skala pomocy

Od wielu dni dostawy pomocy trafiają na przejście graniczne w Rafah. Światowy Program Żywnościowy ONZ przywiózł według własnych informacji na granicę ze Strefą Gazy prawie tysiąc ton żywności. Oprócz tego wiele państw wysłało transporty pomocy w kierunku Gazy. Rosja zapowiedziała w ubiegłym tygodniu dostawę 27 ton żywności. Indie udostępniły 6,5 tony sprzętu medycznego oraz 32 tony artykułów pierwszej potrzeby. Ale również wiele krajów arabskich, Turcja i Ruanda dostarczyły do Egiptu pomoc dla Palestyńczyków.

Unia Europejska przeznacza na pomoc humanitarną dla Strefy Gazy 75 milionów euro i chce stworzyć most powietrzny w celu pomagania tamtejszej ludności cywilnej. Pieniądze napływają także z Niemiec i Danii, które po 7 października wstrzymały pomoc rozwojową dla terytoriów palestyńskich: Dania ogłosiła, że chce oddać do dyspozycji blisko siedem milionów euro. Rząd w Berlinie zwiększył swoją natychmiastową pomoc do 123 milionów euro. USA przyrzekły w ubiegłym tygodniu 100 milionów dolarów (ok. 94 milionów euro).

Co dalej z dostawami pomocy?

Organizacje humanitarne domagają się ciągłych dostaw pomocy do Strefy Gazy. Joe Biden ogłosił po rozmowie telefonicznej z Netanjahu, że doszedł z nim do porozumienia w tej sprawie. Amerykański prezydent przestrzegał jednak uprzednio, że pierwsze dostawy będą testem. Gdyby się okazało, że Hamas przywłaszcza sobie część pomocy, to transportom zostanie szybko położony kres.

*Hamas jest zbrojną islamistyczną organizacją palestyńską. W 2006 roku uzyskał większość w palestyńskim parlamencie. W 2007 roku utracił władzę, ale bez demokratycznego mandatu przejął kontrolę nad Strefą Gazy. Wiele państw, zwłaszcza zachodnich, a także UE, uznaje Hamas za ugrupowanie terrorystyczne.

