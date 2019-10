Pomniki ofiar NSU na celowniku niemieckich ekstremistów

Miejsca zbrodni NSU

Michèle Kiesewetter, 25.04.2007, Heilbronn

Policjantka Michèle Kiesewetter, 22 lata, została zamordowana strzałem w głowę w dzielnicy Theresienwiese w Heilbronn. Była dziesiątą i ostatnią ofiarą NSU. Wystawa "Krwawa ziemia" jest pamięcią o ofiarach, apelem o to, by ich nie zapomnieć i wezwaniem do zastanowienia – nad tym co się stało i nad przyszłością.

Autor: Katharina Abel