Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Nagrodzono najlepsze projekty

Konkurs pod tytułem „Razem w Europie, jeden cel“ miał wskazać najciekawsze inicjatywy młodych ludzi z Polski i Niemiec poświęcone różnorodności, poszanowaniu praw człowieka i tolerancji. Do rundy finałowej dostało się 17 projektów polsko-niemieckich zrealizowanych w ubiegłym roku przy wsparciu organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).

W kategorii wymiany szkolnej zwyciężył projekt „Muzyka spotkania – muzyka porozumienia” przygotowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim i Katholische Schule Bernhardinum w Fürstenwalde. Młodzież z obu krajów założyła wspólnie zespół „No Borders Band“, zapraszając do współpracy m.in. muzyków z Bliskiego Wschodu. Spośród projektów wymiany pozaszkolnej nagrodę otrzymał projekt „Przystanek Różnorodność w historycznym kontekście” Fundacji Sztukmistrze z Lublina i centrum edukacji młodzieży Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein z Werftpfuhl. Dzięki niemu młodzi ludzi odwiedzili miejsce pamięci-były obóz koncentracyjny na Majdanku oraz współpracowali w trakcie warsztatów muzycznych, filmowych, scenografii, tańca i malarstwa.

"Nie oceniaj po okładce"

– Różnorodność, której poświęcony był konkurs, znalazła odzwierciedlenie we wszystkich finałowych projektach: w uczestnikach, tematach, metodach pracy i formach – mówi Stephan Erb, dyrektor zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), organizatora konkursu. – W najróżniejszych zakątkach Polski i Niemiec odbywały się spotkania, warsztaty, dyskusje, spektakle i koncerty, w których wzięły udział osoby o różnym pochodzeniu, wyznaniu, statusie i światopoglądzie, mówiące wieloma językami – wyjaśnia Erb. Polska dyrektor PNWM Ewa Nocoń dodaje: – Młodzi ludzie z różnych krajów wspólnie bawili się i pracowali, poznawali siebie nawzajem. Dzięki temu odkrywali, że łączy ich dużo więcej, niż wcześniej zakładali. Oceny często okazują się umysłowymi drogami na skróty. Myślę, że stara maksyma "nie oceniaj książki po okładce" nabrała dla nich nowego znaczenia – mówi Nocoń.

Uczestnicy konkursu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, po niemiecku Deutsch-Polnisches Jugendwerk, powołano do życia w 1991 roku, przy okazji podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Każdego roku koordynuje i wspiera ona finansowo programy wymiany młodzieży z obu krajów. Do tej pory z oferty PNWM skorzystało już blisko 3 miliony młodych Polaków i Niemców.

Rządy sięgnęły do portfeli

W skład gremiów zarządzających organizacją wchodzą po równo przedstawiciele Polski i Niemiec. Oba kraje finansują także jej działalność. Berlin i Warszawa zwiększyły ostatnio wsparcie dla Jugendwerku. W połowie stycznia polski Sejm przyznał na ten cel dodatkowe 2 miliony złotych, dochodząc do kwoty 20 milionów złotych. Niemcy przekazują 7 milionów euro. Dzięki temu organizacja dysponuje obecnie rocznym budżetem ok. 11,5 miliona euro.

– Mamy całkiem dobrą sytuację, od wielu lat nie mieliśmy do dyspozycji tak dużych środków. Oznacza to, że będziemy mogli wesprzeć więcej projektów i wsparcie to będzie jeszcze poważniejsze – mówi Stephan Erb. Jak zaznacza, rok 2019 niesie ze sobą wiele ważnych rocznic, choćby 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, ale to także rok wyborów do Parlamentu Europejskiego. – Trzeba zainteresować tym młodzież i przekonać ich, że Europa to coś więcej niż tylko jakieś negocjacje w Komisji Europejskiej – mówi.