Polskie fajerwerki. Liczne aresztowania w Niemczech

Tylko w Niemczech służby celne przeszukały 53 mieszkania i magazyny materiałów wybuchowych – podała prokuratura w Kolonii, odnosząc się do akcji przeprowadzonej 5 i 6 grudnia. Obok policji w obławie uczestniczył kryminalny urząd celny. Funkcjonariusze zabezpieczyli w firmach kurierskich 74 paczek z niebezpiecznym materiałem wybuchowym, które były w drodze do klientów. Ich zawartość „zagraża życiu” – podkreślił rzecznik kolońskiej prokuratury. – Kupujący nie wiedzą, na co się narażają – dodał.

Nielegalnie w polskim sklepie

Punktem wyjścia był polski sklep internetowy, który sprzedawał wyroby pirotechniczne bez zezwolenia.

Rewizje miały miejsce w wielu niemieckich miejscowościach, m.in. w rejonie Berlina i Brandenburgii, Drezna, Essen, Frankfurtu nad Menem, Hanoweru, Monachium i Stuttgartu. Równocześnie przeszukano magazyny w Polsce i Holandii. 57 osób trafiło do aresztu.

Najwyższa klasa zagrożenia

W akcji uczestniczyło około 500 policjantów i celników. W Bad Berleburgu (Nadrenia Północna-Westfalia) konieczna była ewakuacja siedmiu domów wielorodzinnych, bo w jednym z nich znaleziono niebezpieczny ładunek wybuchowy, który musiał zostać zdetonowany na miejscu.

W całych Niemczech policja i służby celne skonfiskowali ponad 27 tys. fajerwerków, zawierających łącznie 325 kilogramów ładunku wybuchowego, po części zaliczanego do najwyższej klasy zagrożenia. W niektórych przeszukanych budynkach znaleziono także broń białą i palną oraz narkotyki.

(dpa/dom)