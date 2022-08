Polski publicysta dla „FAS”: PiS odgrzewa antyniemieckie stereotypy

Polski publicysta Adam Krzemiński w wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” (FAS) przypomniał, że spory o odpowiedzialność za katastrofy ekologiczne miały miejsce także w innych miejscach, jak choćby w 1986 roku podczas zatrucia wód Renu, gdy kraje leżące nad tą rzeką wzajemnie się obwiniały.

„Nienormalny jest jednak zjadliwy i nieprzejednany ton, przede wszystkim w Polsce, a także bezczelne negowanie przez polskie władze faktów” – powiedział publicysta związany z redakcją tygodnika „Polityka”.

Powrót stereotypów

Jego zdaniem źródło zanieczyszczenia Odry znajduje się daleko przed niemiecką granicą. „Kryzys był tuszowany, a reakcja spóźniona” – zaznaczył Krzemiński dodając, że związane z rządem media obarczają winą opozycję i Niemcy. „Dawne stereotypy są reaktywowane w sposób lekkomyślny i w złej wierze” – ocenił.

Publicysta zwrócił uwagę, że rozbudzanie emocji w polityce poprzez ożywianie tradycyjnego obrazu wroga jest elementem programu narodowych konserwatystów w Polsce. „To jest moralnie niegodziwe i destruktywne politycznie” – uważa Krzemiński.

Cyniczna gra Kaczyńskiego

Jego zdaniem politykę, którą można określić mianem „zwróconym w przeszłość błędem”, uprawia „na zimno i cynicznie” od dwóch dekad Jarosław Kaczyński, aby odróżnić się od poprzedniego, liberalnego i proeuropejskiego rządu, oraz by skupić wokół siebie wiecznie wczorajszych”. „To jest widoczna projekcja jego kompleksów i historycznych neuroz” – dodał.

Pytany o roszczenia reparacyjne pod adresem Niemiec i planowaną na początek września prezentację raportu o stratach wojennych, Krzemiński powiedział, że PiS chce na tym zbić kapitał przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku.

Polacy – naród ofiar?

„Polityka historyczna (tej partii) nakierowana jest na zaszczepienie Polakom wizerunku narodu ofiar, który przynajmniej moralnie ma prawo do wystawiania rachunków następcom dawnych narodów, które uczestniczyły w rozbiorach i okupacji. Strategia Kaczyńskiego i PiS polega na podgrzewaniu nastrojów za pomocą rzekomo nieuregulowanych rachunków i na kompromitowaniu wszystkich dotychczasowych zabiegów o pojednanie jako niedostatecznych i nieszczerych” – wyjaśnił.

Krzemiński przyznał, że emocje podsycane przez PiS trafiają do niektórych starszych Polaków. „Nie zmienia to w niczym obowiązującej sytuacji prawnej. Nie wolno zapominać, że politycy PiS, tacy jak Kaczyński, stale nawiązują do problemu reparacji, ale rząd nie wysunął dotychczas żadnych oficjalnych roszczeń. To wszystko jest raczej instrumentem moralnego nacisku” – powiedział Adam Krzemiński w wywiadzie dla „FAS”.

