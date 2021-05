Polska zniknie z niemieckiej listy obszarów ryzyka pandemicznego

Podróż z Polski do Niemiec bez kwarantanny ani testu na koronawirusa będzie możliwa już niebawem. Niemiecki Instytut Roberta Kocha poinformował w piątek (28.05.2021), że od niedzieli, 30 maja, Polska przestanie być uznawana przez Niemcy za obszar ryzyka zakażenia koronawirusem, za jaki uchodziła do tej pory. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Berlinie podało, że od niedzieli uchyla ostrzeżenie przed podróżowaniem do Polski. Zastrzegło jednocześnie, że nadal odradza się wyjazdy, które nie są niezbędne.

Obostrzenia jeszcze przez 10 dni

Skreślenie z listy obszarów ryzyka oznacza, że przestaną obowiązywać ogólne ograniczenia dotyczące wjazdu z Polski do Niemiec, chociaż nie stanie się to już w najbliższą niedzielę. Chodzi o obowiązek zgłoszenia wjazdu oraz poddania się kwarantannie po przyjeździe (z możliwością jej uniknięcia w przypadku posiadania pełnego szczepienia, aktualnego testu bądź zaświadczenia o przebytym zachorowaniu na COVID-19). Odpadnie też obowiązek przeprowadzenia testu na koronawirusa najpóźniej do 48 godzin po wjeździe na terytorium Niemiec.

Trzeba jednak pamiętać, że restrykcje te obowiązują każdą osobę przyjeżdżającą do RFN, która w ciągu 10 dni przed przyjazdem przebywała na obszarze ryzyka zakażenia koronawirusem (albo obszarze wysokiego ryzyka czy obszarze występowania mutacji koronawirusa). Ponieważ Polska do 29 maja jest jeszcze obszarem ryzyka, to de facto każdy, kto przed tą datą przebywał w Polsce jeszcze do 8 czerwca będzie musiał zgłaszać wjazd do Niemiec, ewentualnie udać się na kwarantannę i zrobić test na koronawirusa po wjeździe do Niemiec.

Polska utrzymuje restrykcje

Ograniczenia w podróżowaniu do Niemiec nie dotyczą już pracowników transgranicznych i osób podróżujących w ramach małego ruchu granicznego (do 24 godzin) czy odwiedzających w Polsce krewnych pierwszego stopnia (w przypadku wizyty nie dłuższej niż 72 godziny). Zostały one zniesione, gdy Polska przestała być obszarem wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem w połowie maja.

Negatywny wynik testu na koronawirusa nadal trzeba przedstawić podróżując do Niemiec samolotem.

Restrykcje dotyczące wjazdu z Niemiec wciąż utrzymuje jednak Polska. Obowiązuje 10-dniowa kwarantanna po przyjeździe, z której można zostać zwolnionym przedstawiając aktualny negatywny wynik testu na koronawirusa (nie starszy niż 48 godzin), zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu na COVID-19 bądź o przebyciu choroby.