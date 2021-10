Polska prawniczka w „Spieglu”: Nie wyjedziemy z Polski

„Swoje całe dorosłe życie spędziłam w demokracji, o którą twardo walczyliśmy. Nie chodzi nam o europejskie pieniądze, ani o paszport i otwarte granice. Chodzi nam o wartości, tożsamość, kulturę i historię. O to, aby pozostać częścią demokratycznego społeczeństwa” – powiedziała Ejchart-Dubois w wywiadzie dla najnowszego wydania tygodnika „Der Spiegel”.

„W minionych sześciu latach partia PiS zabrała nam to, co było dla nas najważniejsze: życie w demokratycznym kraju” – zaznaczyła. Uważa, że od czasu przejęcia władzy przez PiS przestała mieć prawo do mówienia innym krajom, jak chronić przed młode demokracje przed zagrożeniami.

Musimy zostać i walczyć

Ejchart-Dubois oświadczyła, że nie wyjedzie z Polski. „Wielu młodych ludzi wyjeżdża z Polski, ponieważ w innych krajach mają lepsze uniwersytety i lepsze szanse na pracę, a w dodatku Polska stała się krajem przygnębiającym. Ludzie z mojego pokolenia myślą inaczej. Musimy zostać i przeciwstawić się władzom” – wyjaśniła.

W rozmowie ze „Spieglem” prawniczka przypomniała, że po dojściu PiS do władzy przez Polskę przeszła fala protestów, która następnie osłabła: „Ludzie poczuli się zmęczeni, nic się nie zmieniło”. Ostatnia demonstracja w Warszawie jest jej zdaniem dowodem na ponowną mobilizację.

„Kontynuujemy walkę. W następnych wyborach PiS przegra i wtedy będziemy musieli usunąć wszystkie szkody, które wyrządzili politycy tej partii” – podsumowała Ejchart-Dubois.

Ejchart-Dubois od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się prawami człowieka i jest związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka (HFPC). Od wielu lat, zarówno w Polsce jak i za granicą, pracuje jako trenerka i ekspertka z zakresu praw człowieka. Obszarem jej szczególnego zainteresowania są prawa osób pozbawionych wolności oraz ofiar niesłusznych skazań.

