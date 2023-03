Polska na targach ITB w Berlinie: „U nas jest bezpiecznie”

Tegoroczne, pierwsze po pandemii koronawirusa stacjonarne Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie (ITB) zaczęły się od dobrej informacji dla polskiego sektora turystyki: w zeszłym roku Polskę odwiedziło około 2,8 mln niemieckich turystów – tylu co w roku 2019, czyli przed pandemią i prawie o 47 procent więcej niż w 2021 roku. Dane te podała właśnie instytucja, badająca zwyczaje urlopowe Niemców – Forschungsgruppe Urlaub und Reisen (FUR). – Ruch turystyczny z Niemiec wrócił do poziomu sprzed pandemii koronawirusa. To bardzo ważna informacja. Nie spodziewaliśmy się tak optymistycznych danych – mówi DW szef berlińskiego ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej Konrad Guldon.

Na rozpoczętych we wtorek (7.03.2023) targach ITB – największej imprezie tego typu na świecie – prezentuje się około 50 wystawców z Polski, w tym m.in. sześć regionów (Małopolska, Warmia i Mazury, Dolny Śląsk, Wielkopolska woj. świętokrzyskie i podkarpackie), a także kilka dużych miast, jak np. Warszawa, Gdańsk, Kraków, Łódź czy też Lublin oraz liczni touroperatorzy.

Polska ekspozycja na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie (ITB)

Wszyscy oni mają nadzieję, że korzystny trend, jaki sygnalizują statystyki dotyczące przyjazdów turystycznych z Niemiec, utrzyma się również w tym roku – pomimo obaw wielu zagranicznych turystów związanych z wojną w sąsiedniej Ukrainie. Dlatego też na ITB Polska stara się zaprezentować nie tylko, jako kraj atrakcyjny turystycznie, ale i bezpieczny. Świadczy o tym m.in. fakt, iż latem tego roku Kraków będzie gospodarzem Igrzysk Europejskich – najważniejszej, jak podkreślają organizatorzy, imprezy sportowej w Europie z udziałem około 7500 sportowców. Potrwają one od 21 czerwca do 2 lipca i będą rozgrywane w Krakowie orz na terenie Małopolski, we Wrocławiu, w Chorzowie i w Rzeszowie.

Trudny czas po wybuchu wojny w Ukrainie

Igrzyska Europejskie to jeden z „highlightów” polskiej obecności na ITB z akcentem na turystykę aktywną. – Chcemy pokazać, że organizujemy po raz kolejny duże imprezy. To też dowodzi, że Polska jest krajem bezpiecznym – mówi Konrad Guldon.

Szef ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie Konrad Guldon

Przedstawiciele sektora turystyki w Polsce przyznają, że czas po wybuchu wojny w sąsiedniej Ukrainie był dla nich bardzo trudny. – Szczególnie touroperatorzy bardzo szybko anulowali wyjazdy do Polski, zastępując je innymi rynkami. To było niestety bardzo widoczne. W dalszej części roku te obawy trochę się uspokoiły i mieliśmy bardzo dużo turystów indywidualnych. Pierwsze prognozy za ubiegły rok są obiecujące – mówi DW Dorota Huk-Królikowska ze Stołecznego Biura Turystyki w Warszawie. – To, jak będzie w tym roku, zależy od rozwoju działań wojennych w Ukrainie. Myślę jednak, że sytuacja uspokoiła się na tyle, że reszta Europy i świat widzą, iż Polska jest bezpieczną destynacją turystyczną. Mnóstwo wysiłku włożyliśmy w to, aby to pokazać – dodaje.

Dorota Huk-Królikowska ze Stołecznego Biura Turystyki

Na targach ITB Warszawa dumnie prezentuje tytuł najlepszej destynacji turystycznej w Europie w 2023 roku, uzyskany w internetowym plebiscycie „European Best Destination”. – Oprócz tego Warszawa została wyróżniona jako najlepsze miejsce na „city break” (czyli krótką wycieczkę – red.), a także w kategoriach „kultura”, kulinaria” i „bezpieczeństwo”. To ważne, bo świadczy o tym, iż Warszawa jest różnorodna, ma bogatą ofertę – mówi Huk-Królikowska. I dodaje, że stolica Polski jest uznawana za jedno z miast najbardziej przyjaznych weganom. – Spodziewamy się dużo większego zainteresowania ze strony turystów niż w latach wcześniejszych i jesteśmy na to przygotowani – zapewnia.

Bogata oferta turystyki wellness

Na targach w Berlinie polscy wystawcy tradycyjnie prezentują kierunki, popularne wśród turystów niemieckich: polskie wybrzeże Morza Bałtyckiego, miasta, zamki i pałace. Konrad Guldon zwraca uwagę, że Polska ma bardzo bogatą ofertę w segmencie wellness, w którym na rynku niemieckim jest wręcz liderem. Sprzyja temu korzystny stosunek jakości do ceny – nawet mimo dużej inflacji. – Polska nie jest może tania, ale na pewno wciąż bardzo atrakcyjna pod tym względem – przyznaje Guldon.

Tegoroczne targi ITB mają tym razem charakter wyłącznie branżowy i odbywają się bez udziału publiczności. Uczestniczy w nich około 5500 wystawców z 161 krajów. Krajem partnerskim targów jest w tym roku Gruzja. ITB potrwają do 9 marca.