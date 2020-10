Polska i Niemcy uzgodniły ścisłą współpracę w zwalczaniu pandemii. „Zamykanie granic nie jest odpowiednim środkiem”

Kontynuowanie ścisłej współpracy w zwalczaniu pandemii koronawirusa uzgodnili w czwartek (29.10.2020) koordynator rządu RFN ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej Dietmar Woidke i koordynator ds. polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej i regionalnej Bartosz Grodecki.

„Ustaliliśmy, że wyjaśnianie otwartych pytań i koordynowanie działań będzie się odbywało bezpośrednio i w możliwie najkrótszym czasie. W razie potrzeby zostaną przeprowadzone konsultacje z dalszymi ekspertami. Wymiana informacji po obu stronach granicy jest wymogiem chwili”, powiedział Dietmar Woidke.

Zamykanie granic nie jest rozwiązaniem

Odnosząc się do sytuacji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym obydwaj koordynatorzy podkreślili, że zamykanie granic przez żadną ze stron nie jest uważane za odpowiedni środek w walce z koronawirusem. Obecne przepisy dotyczące kwarantanny zostały złagodzone dzięki wprowadzeniu odpowiednich regulacji dotyczących m.in. osób dojeżdżających przez granicę do pracy czy do szkoły.

W marcu 2020, ze względu na pierwszą falę pandemii, Polska wprowadziła kontrole graniczne, na zdjęciu kontrole w Słubicach

24 października Polska znalazła się w Niemczech na liście obszarów podwyższonego ryzyka infekcji koronawirusem. Osoby przyjeżdżające z Polski do Niemiec obowiązują testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, względnie kwarantanna. Po wprowadzeniu tych regulacji niemieckie kraje związkowe zareagowały szybko, by w miarę możliwości zapewnić normalność w regionie przygranicznym, podkreślił Woidke, który jest jednocześnie premierem Brandenburgii, landu z najdłuższą granicą z Polską. Obydwie strony chcą utrzymywać ścisły kontakt w sprawie konkretnych przepisów.

Niemcy deklarują solidarność

Wobec częściowo dramatycznego rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce Woidke zapewnił, że w razie potrzeby strona niemiecka będzie oczywiście wspierać sąsiada.

„Koronakryzys trzyma obydwa kraje w żelaznym uścisku. Jeżeli jednak, tak jak teraz w Polsce, pojawią się szczególnie poważne problemy, Niemcy okażą oczywiście solidarność”, podkreślił koordynator rządu RFN.

Dalsze zacieśnianie współpracy

Woidke i Grodecki omówili też inne kwestie współpracy transgranicznej. Obydwaj ubolewali, że ze względu na sytuację pandemiczną musiał zostać odwołany polsko-niemiecki szczyt kolejowy planowany na listopad br. Szczyt ma być nadrobiony w 2021 roku.

Woidke: „Kryzys wymaga nie mniej, ale więcej kooperacji policji”

Koordynatorzy uzgodnili również zintensyfikowanie współpracy polskiej i niemieckiej policji. Z powodu koronakryzysu bezpośrednie kontakty ucierpiały w minionych miesiącach. Jednym z tematów tej współpracy jest znalezienie nowej lokalizacji – m.in. dla poprawienia warunków pracy – dla istniejącego od 2008 roku Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. Jak stwierdził Woidke: „Kryzys wymaga nie mniej, ale więcej kooperacji policji”.

Bartosz Grodecki, podsekretarz stanu w MSWiA jest od 8 kwietnia 2020 koordynatorem ds. polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej i regionalnej. Do osobistego spotkania z Woidke z powodu pandemii jeszcze nie doszło. Także czwartkowe uzgodnienia zapadły podczas wideokonferencji.

(stk.brandenburg / stas)