Polska eksportuje do Niemiec więcej niż USA

Niemiecki handel ze wschodnimi sąsiadami wyraźnie wzrósł w pierwszym kwartale tego roku. Z wyliczeń udostępnionych Deutsche Welle przez Komisję Wschodnią Niemieckiej Gospodarki wynika, że od stycznia do marca niemiecki eksport do krajów Europy Wschodniej wzrósł o 9,1 procent, zaś import do Niemiec o 4,5 procent. Ogólny wzrost wymiany handlowej wyniósł 6,7 procent. To prawie trzy razy więcej, niż tempo wzrostu całego niemieckiego handlu zagranicznego.

„Wschodnia Europa wróciła na szlak jako lokomotywa koniunktury dla niemieckiej gospodarki” - ocenił przewodniczący Komisji Oliver Hermes. W sumie wymiana handlowa z 29 krajami wschodu Europy osiągnęła w pierwszym kwartale wartość 121 miliardów euro. „Bliskie powiązanie niemieckiej gospodarki z regionem, który odpowiada za prawie jedną piątą niemieckiego handlu zagranicznego, przynosi coraz większe korzyści” - dodał.

Polska na czele

Największe wzrosty odnotowano w pierwszym kwartale w handlu z Polską. Obroty zwiększyły się o 3,8 miliarda euro (+11,8 procent) w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Niemiecki eksport do Polski wyniósł w pierwszym kwartale 18,7 miliarda, a import z Polski 16,6 mld. Oznacza to, że Polska wyprzedziła Stany Zjednoczone i stała się trzecim największym eksporterem towarów do Niemiec.

Na drugim miejscu w handlu z Niemcami na kierunku wschodnim są Czechy, na trzecim Węgry. Rosja zajmuje dopiero czwarte miejsce. Zwraca na to uwagę niemiecki dziennik gospodarczy „Handelsblatt”, który zauważa, że niemieccy politycy oraz Unia Europejska przeceniają znaczenie relacji gospodarczych z Rosją, a nie doceniają relacji handlowych z krajami Grupy Wyszehradzkiej.

Wartość niemieckiego handlu z czterema krajami Wyszehradu ma większą wartość niż cały niemiecki handel z Chinami lub USA, zauważa gazeta.