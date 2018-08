Polscy twórcy na targach Gamescom 2018

Na największe w Europie targi komputerowe Gamescom 2018 w Kolonii przybyło z Polski około 35 wystawców. Są to zarówno giganci tacy jak jak studio CD Projekt Red, autorzy popularnej gry Wiedźmin, jak i wiele małych firm, które z nadzieją szukają tu swoich wydawców i wypatrują inwestorów. W tym roku polskie stoiska zajmują rekordową powierzchnię ponad 160 metrów kwadratowych.

– Zainteresowanie polskimi grami jest coraz większe. Widać to po tym, że miejsca przy stolikach na naszym stoisku już rano są zajęte, co oznacza, że spotkań biznesowych nie brakuje – mówi Jakub Marszałkowski z Indie Games Polska, fundacji działającej na rzecz rozwoju branży gier komputerowych. I o to chodzi. Promocja, dotarcie do międzynarodowej prasy, znalezienie zagranicznego inwestora to cele z jakimi przyjeżdżają tu polscy deweloperzy. Na targach trwa więc nieustanna walka o bycie zauważonym.

Nowości i walka o publiczność

Jedną z firm, która w tym roku przyciąga najwięcej uwagi jest The Farm 51 i ich najnowszy tytuł „War World 3”. To projekt, który przeniesie graczy w środek globalnego konfliktu trzeciej wojny światowej. Gra na rynku ma pojawić się jesienią, ale już na targach po raz pierwszy wypróbują ją użytkownicy. – Jesteśmy ciekawi reakcji graczy i nieskromnie muszę powiedzieć, że odbiór jest bardzo dobry – mówi producent Marcin Eller. By przetestować nowy produkt gliwickiego studia trzeba uzbroić się w cierpliwość. – Inni wystawcy skarżyli się, że kolejki do naszego stoiska blokują ich własne – dodaje dumnie Wojciech Pazdur, dyrektor zespołu deweloperskiego. A co ich zdaniem decyduje dziś o sukcesie? – Myślę, że najtrudniej jest wymyślić grę, która okaże się dobra w momencie, gdy będzie jej premiera. Przez dwa, trzy lata okresu powstawania wszystko może się zmienić. Trzeba o tym pamiętać – dodaje.

Polskie stoiska na targach Gamescom cieszą się ogromnych zainteresowaniem

Na zainteresowanie narzekać nie może także studio CD Projekt Red, które na targach rozpędza marketingową machinę swojej najnowszej produkcji „Cyberpunk 2077”. To osadzona w klimacie science fiction gra RPG oparta na papierowym systemie fabularnym Cyberpunk. Na targach studio organizuje godzinne pokazy gry w strefie biznesowej dla dziennikarzy i influencerów. Niestety, tylko za zamkniętymi drzwiami. - Przyjechaliśmy ze Szczecina by zobaczyć to demo, ale niestety wszystkie miejsca są już zarezerwowane – wyznaje Przemek, miłośnik gier. CD Projekt Red to najbardziej rozpoznawalne za granicą studio z Polski. Zawdzięcza to serii gier Wiedźmin, które przez lata zyskały międzynarodową sławę. „Cyberpunk 2077” to długo wyczekiwany tytuł, pierwsze opinie są bardzo pozytywne.

Małym i średnim studiom przebić się na rynku jest jednak trudniej. – Konkurencja dzisiaj jest brutalna, wszyscy mają bardzo ciekawe pomysły, trzeba szukać różnych sposobów, żeby zainteresować publiczność – przyznaje Marta Matyjewicz z warszawskiego studia Tate Multimedia, które na Gamescom prezentuje grę Steel Rats. By przykuć uwagę, studio na stoisku postawiło ważąca tonę i wysoką na 3 metry instalację robota. Wysiłki przyniosły rezultaty. – Udało się przedstawić grę kluczowym, branżowym mediom. Do tego opinie były pozytywne. Zrealizowaliśmy nasz plan – dodaje.

Instalacja robota ze Steel Rats przykuwała uwagę

W poszukiwaniu inwestora

Ale na Gamescom Polacy nie tylko pokazują nowe produkcje, wielu twórców szuka współpracy biznesowej z wydawcami i inwestorami. – Z ich znalezieniem największe problemy mają młode i małe studia, w przeciwieństwie do firm o długim stażu i wyrobionej już marce – tłumaczy Jakub Marszałkowski. Przed swoją szansą stoi między innymi Marcin Turecki z krakowskiego studia TwoMammoths, które tworzy razem z bratem. Ich produkt to relaksacyjna gra Archaica: The Path of Light, wydana na razie tylko w wersji PC. Twórcy szukają teraz inwestorów, którzy pomogą im stworzyć wersję na urządzenia mobilne. – Codziennie mam wiele spotkań z wydawcami, z niektórymi już prowadzimy rozmowy. Wszystko jest na dobrej drodze – przyznaje Marcin.

Polska częścią globalnego rynku

A za co inwestorzy cenią naszych polskich deweloperów? – Najczęściej za jakość – mówi Jakub Marszałkowki i dodaje, że polską domeną jest sektor gier premium na PC. – Nauczyliśmy się już zachodniego racjonalizmu, ale ciągle mamy w sobie jeszcze trochę wschodniego szaleństwa. W Polsce nawet najbardziej szalony pomysł na zrobienie gry ma szansę się ziścić – stwierdza Wojciech Pazdur z Farm 51, twórca „War World 3”. Sami gracze często nie wiedzą, że dany tytuł pochodzi z Polski. – Staramy sie, żeby było widać polski akcent, nawet logo gry jest biało czerwone, ale ludzie nie muszą tego wiedzieć. Gry są ponadnarodowe – dodaje.

Tu można przetestować najnowszą grę World War 3 ze studia The Farm 51

– Często zdarza się, że w jednym projekcie bierze udział więcej niż jedna firma: Polacy produkują, ktoś z zagranicy jest wydawcą, a w jeszcze innym kraju jest dystrybutor. To jest bardzo globalna branża – podsumowuje Jakub Marszałkowki.

Targi dla potrwają do 25 sierpnia. W ubiegłym roku Gamescom odwiedziło około 350 tys. uczestników, 30 tys. gości biznesowych oraz ponad 900 wystawców.