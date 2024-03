Polscy rolnicy blokują granicę z Niemcami

Rolnicy po raz kolejny zablokowali przejścia graniczne z Niemcami. Traktory stanęły wzdłuż autostrady A2 między Świeckiem a Frankfurtem nad Odrą, a także przy dojeździe do przejścia granicznego w Gubinku na południe od Gubina. „Blokada rozpoczęła się w niedzielę i potrwa do środy wieczorem" – powiedział w poniedziałek agencji AFP Marcin Maludy, rzecznik prasowy lubuskiej policji. Samochody ciężarowe mogą korzystać z przejścia granicznego w Olszynie

Według policji protest polskich rolników zaplanowany jest do środy, 20 marca, do godziny 22:00. Tego dnia spodziewane są również na autostradzie po polskiej stronie "protesty na dużą skalę” – informuje portal internetowy rozgłośni Berlina i Brandenburgii rbb24.

Informacje już na obwodnicy Berlina

Natomiast wychodząca we wschodniej Brandenburgii przy granicy z Polską gazeta „Maerkische Oderzeitung" cytuje Marka Wallisa, kierownika niemieckiej brandenburskiej policji autostradowej. Informuje on, że mobilne i stacjonarne znaki drogowe wskazują już na obwodnicy Berlina (Berliner Ring) na to, że ruch ciężarówek możliwy jest przez A11 w kierunku przejścia granicznego Pommellen lub A15 w kierunku Forst. Niemiecka policja informuje o blokadzie na granicy również kierowców poruszających się po innych autostradach: A24, A2, A13 i A9.

Trudności z przejazdem przez granicę występują czasowo w Słubicach, gdzie pierwsze korki zaczęły się tworzyć w niedzielę, 17 marca, pod wieczór. Wielu kierowców, chcąc ominąć blokadę w Świecku, decyduje się na przejazd przez Słubice. Ulice miasteczka zapełniły się samochodami osobowymi zmierzającymi w kierunku mostu granicznego z Frankfurtem and Odrą. Przejazd ciężarówek przez ten most jest zabroniony.

Zakorkowane Słubice

Rolnicy w Polsce protestują od tygodni, szczególnie na wschodzie kraju, gdzie blokują przejścia graniczne z Ukrainą. Ich działania są skierowane przeciwko importowi produktów rolnych z Ukrainy, co zdaniem polskich rolników obniża ceny. Krytykują również unijne przepisy tzw. Zielonego Ładu. Pod koniec lutego protestujący po raz pierwszy zablokowali również w Świecku przejście graniczne z Niemcami.

Jak donosi „MOZ", we wtorek i środę, podczas spotkania rolników w Warszawie z przedstawicielami polskiego rządu, obecny będzie także przedstawiciel gminy Słubice. Ma on zaapelować o zmianę podejścia rolników i nieblokowanie granicy, gdyż cierpią na tym zarówno osoby dojeżdżające do pracy w Niemczech, jak i branża transportowa.

(AFP, rbb24, MOZ/stef)

